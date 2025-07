A Polla scoppia la “Febbre Italiana”: il 16 luglio grande serata dance per giovani e famiglie

Mercoledì 16 luglio 2025 la città di Polla si accende con la travolgente energia di “Febbre Italiana – La Grande Discoteca Dance Tutta Italiana“, un evento musicale gratuito pensato per coinvolgere giovani e famiglie in una serata di festa, musica e puro divertimento.

L’evento

L’evento si terrà a partire dalle ore 22:00 in Piazza Ponte, che per l’occasione si trasformerà in una grande pista da ballo all’aperto, pronta ad accogliere residenti e visitatori in un’atmosfera di festa e condivisione.

Inserito nel programma civile dei solenni festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine, patrona e protettrice della città, lo show rappresenta un momento di aggregazione dedicato in particolare al mondo giovanile, ma aperto a tutte le generazioni.

Febbre Italiana

“Febbre Italiana” è molto più di un DJ set: è uno spettacolo musicale e visivo completo, che ripercorre i grandi successi della musica dance italiana dagli anni ’80 a oggi, accompagnato da coreografie, animazione e giochi di luce. Un evento pensato per far cantare e ballare tutti, nel segno della musica italiana più amata.

«Una serata per stare insieme, divertirsi e celebrare la nostra comunità – fanno sapere dal Comitato Festa Madonna del Carmine – unendo la tradizione religiosa con momenti di intrattenimento pensati per tutte le fasce d’età.»

L’appuntamento è dunque fissato per mercoledì 16 luglio: Polla è pronta a vivere una notte indimenticabile sotto le stelle, tra fede, musica e festa.