A Pisciotta la Giornata dell’Allertamento e del Primo Soccorso Sanitario

La Misericordia di Pisciotta organizza la “Giornata dell’Allertamento e del Primo Soccorso Sanitario”, un evento dedicato alla sensibilizzazione e alla formazione dei cittadini su come affrontare correttamente le emergenze sanitarie. L’appuntamento è per il prossimo 1 giugno 2024 in Piazza Pinto.

Un’intera giornata dedicata al soccorso

La giornata si aprirà dalle 10:00 alle 12:30 con l’apertura al pubblico delle ambulanze della Misericordia, offrendo ai cittadini la possibilità di conoscere da vicino questi importanti mezzi di soccorso e di familiarizzare con le loro dotazioni.

Nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 18:00, si susseguiranno diverse postazioni informative e dimostrative dedicate a specifiche tematiche:

Salvataggio in caso di annegamento: Un formatore della FIN Campania illustrerà le corrette procedure da seguire in caso di annegamento, fornendo preziose nozioni per intervenire tempestivamente e salvare vite umane.

Rianimazione cardiopolmonare (RCP): Formatori sanitari dell'IRC e della Misericordia mostreranno come effettuare correttamente la RCP, una manovra salvavita in caso di arresto cardiaco.

Soccorso sanitario in zone impervie: Il CNSA speleologico Campania illustrerà le tecniche e le procedure di soccorso in ambienti difficilmente accessibili, come grotte o montagne.

Allertamento e comunicazione con il 118: Il gruppo teatrale "Amu Persu a Vriojna" presenterà, con un mix di serietà e ironia, le modalità corrette per comunicare con il 118 in caso di emergenza.

Manovre di primo soccorso: Verranno effettuate dimostrazioni pratiche su come affrontare diverse emergenze, come ostruzione delle vie aeree, emorragie e fratture. Saranno inoltre presentati gli ausili indispensabili da avere a portata di mano in caso di necessità.

Un evento per tutta la cittadinanza

La “Giornata dell’Allertamento e del Primo Soccorso Sanitario” è un’occasione importante per tutti i cittadini di acquisire competenze e conoscenze in materia di primo soccorso, che possono fare la differenza in caso di emergenza. La partecipazione è aperta a tutti e gratuita.