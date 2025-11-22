A Castellabate una iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne

Il Comune di Castellabate, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, organizza un incontro di sensibilizzazione pubblica dal titolo “Insieme contro la violenza: impariamo il rispetto”.

La manifestazione si svolgerà presso l’Aula Consiliare “C.Grande” del Palazzo Comunale, il prossimo giovedì 27 novembre alle ore 10.30.

A prenderne parte in maniera attiva sarà l’I.C di Castellabate con i suoi studenti, il Forum Giovanile di Castellabate e la locale sezione della FIDAPA. Durante l’incontro interverranno il Sindaco del Comune di Castellabate, Marco Rizzo, l’Assessore alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione, Marianna Carbutti, la dirigente scolastica dell’I.C Castellabate, Dott.ssa Gina Amoriello, il rappresentante del Forum dei Giovani, Costabile Di Lorenzo, la FIDAPA Castellabate con la Dott.ssa Rosa Fiorenza Ianni, ma anche l’assistente sociale del Comune di Castellabate, Dott.ssa Monia Monzo, e la psicologa, Dott.ssa Donatella Guariglia.

“Dobbiamo continuare incessantemente a contribuire a costruire una comunità fondata sul rispetto. La violenza contro le donne non è una sfida che riguarda tutti noi. Con questa iniziativa ribadiamo il nostro impegno a sostenere, sensibilizzare e prevenire”, dichiara il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Educare al rispetto è il primo passo per combattere la violenza di genere. Con questo incontro vogliamo offrire consapevolezza e strumenti concreti, perché nessuna donna debba sentirsi sola o non tutelata. Ma non solo, perché con il coinvolgimento dei nostri giovani studenti toccheremmo tutte le varie e purtroppo sempre più frequenti forme di violenza”, conclude l’Assessore alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione, Marianna Carbutti.