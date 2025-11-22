A Castellabate una iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne

L’appuntamento è in programma il prossimo 27 novembre

A cura di Comunicato Stampa
Violenza donne

Il Comune di Castellabate, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, organizza un incontro di sensibilizzazione pubblica dal titolo “Insieme contro la violenza: impariamo il rispetto”.

La manifestazione si svolgerà presso l’Aula Consiliare “C.Grande” del Palazzo Comunale, il prossimo giovedì 27 novembre alle ore 10.30

A prenderne parte in maniera attiva sarà l’I.C di Castellabate con i suoi studenti, il Forum Giovanile di Castellabate e la locale sezione della FIDAPA. Durante l’incontro interverranno il Sindaco del Comune di Castellabate, Marco Rizzo, l’Assessore alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione, Marianna Carbutti, la dirigente scolastica dell’I.C Castellabate, Dott.ssa Gina Amoriello, il rappresentante del Forum dei Giovani, Costabile Di Lorenzo, la FIDAPA Castellabate con la Dott.ssa Rosa Fiorenza Ianni, ma anche l’assistente sociale del Comune di Castellabate, Dott.ssa Monia Monzo, e la psicologa, Dott.ssa Donatella Guariglia.

Leggi anche:

Innovazione e patrimonio: il Cilento in realtà estesa con l’Author Day XRTourGuide
Grandinata sulla Cilentana, disagi alla circolazione
La prima neve abbraccia il Cilento, spettacolo sulle vette e le raccomandazioni del CAI di Montano Antilia

“Dobbiamo continuare incessantemente a contribuire a costruire una comunità fondata sul rispetto. La violenza contro le donne non è una sfida che riguarda tutti noi. Con questa iniziativa ribadiamo il nostro impegno a sostenere, sensibilizzare e prevenire”, dichiara il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Educare al rispetto è il primo passo per combattere la violenza di genere. Con questo incontro vogliamo offrire consapevolezza e strumenti concreti, perché nessuna donna debba sentirsi sola o non tutelata. Ma non solo, perché con il coinvolgimento dei nostri giovani studenti toccheremmo tutte le varie e purtroppo sempre più frequenti forme di violenza”, conclude l’Assessore alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione, Marianna Carbutti.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Roberta Foccillo, Tg

Tg InfoCilento 22 novembre 2025

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Roberta Foccillo

Squestro Capaccio

Lottizzazione abusiva a Capaccio Paestum: annullato dissequestro di un resort di località Laura

La Suprema Corte accoglie il ricorso della Procura di Salerno. Dubbi sulla…

San Pietro al Tanagro

San Pietro al Tanagro rilancia il centro storico: al via “Abitare il Futuro” per rigenerare gli spazi abbandonati

L’obiettivo è trasformare aree inutilizzate in nuove opportunità abitative, di servizio o…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79