A Casal Velino nasce un nuovo centro dedicato alla cultura dell’auto storica americana

Casal Velino si appresta ad arricchire la propria offerta culturale con l’apertura di un nuovo museo ASI dedicato alle auto storiche americane, prevista entro il 31 gennaio. La struttura si propone come un punto di riferimento di livello nazionale per gli appassionati di motorismo storico e per un pubblico interessato alla storia dell’automobile.

L’iniziativa

Il progetto prende forma dall’iniziativa di un gruppo di collezionisti uniti da una passione comune e dal lavoro di Salvatore Messina, fondatore dell’Associazione Roadmaster Garage. L’associazione, che conta quasi 200 iscritti, opera all’interno del circuito ASI grazie alla federazione con l’Autorevival Club, garantendo così standard riconosciuti e un forte legame con il mondo dell’automobilismo storico ufficiale.

Il museo

Il museo sorgerà in una struttura coperta di circa 1.700 metri quadrati, progettata per accogliere e valorizzare una collezione ampia e selezionata. Il percorso espositivo comprenderà oltre 50 vetture risalenti agli anni Cinquanta e Sessanta, con particolare spazio riservato alle grandi berline statunitensi, modelli emblematici di un periodo che ha lasciato un segno profondo sia nel design sia nella cultura automobilistica internazionale.

Oltre alle automobili, il complesso includerà un laboratorio dedicato al restauro, una collezione di oggetti d’epoca e aree pensate per l’incontro e la condivisione tra appassionati.