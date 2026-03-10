A Capaccio Paestum un incontro sul Referendum: le ragioni del SI e del No a confronto

Sabato 14 marzo alle ore 18.00 presso la Tenuta Vannulo a Capaccio Paestum, si terrà un momento di riflessione e confronto sul prossimo referendum del 22 e 23 marzo.

L’incontro

Per il fronte del Sì interverrà Carmen Maria Piscitelli, avvocato e giurista, tra i primi aderenti al Comitato nazionale “Giustizia Sì”. A sostegno delle ragioni del No ci sarà il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo Della Lucania, Francesco Rotondo. A moderare il dibattito Antonluca Cuoco, pubblicista del quotidiano nazionale La Ragione e ildenaro.it. Sarà un appuntamento importante per svolgere riflessioni razionali molto necessarie nel nostro Paese che vive di polarizzazione tossica e l’evento costituirà una occasione anche per porre domande agli addetti ai lavori.

Il Referendum

Le norme oggetto di voto riguardano la riforma costituzionale che modifica l’ordinamento giurisdizionale per separare le carriere di giudici e pubblici ministeri, istituendo due Consigli superiori della magistratura distinti (uno per giudicanti e uno per requirenti) e una nuova Alta Corte disciplinare per i magistrati ordinari (composta da 15 giudici, tra professori, avvocati e magistrati sorteggiati), che accentra la competenza disciplinare oggi in capo al Csm.

Le ragioni del SI e del NO a confronto

Conoscere per deliberare era quanto Luigi Einaidi insegnava. Sabato si presenta come una opportunità concreta di approfondimento sui contenuti del referendum, con l’obiettivo di poter dare maggiori strumenti e informazioni a quanti si recheranno alle urne. Occasioni come questa sono organizzate per permettere a ciascuno di avvicinarsi con maggiore consapevolezza ai temi della consultazione referendaria.