A Capaccio Paestum torna l’Esposizione Internazionale Felina

Capaccio Paestum si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti dei gatti. Il 14 e 15 febbraio 2026, negli spazi del NEXT – Ex Tabacchificio, torna l’Esposizione Internazionale Felina organizzata da ANFI Campania, un evento che ogni anno richiama allevatori, appassionati e visitatori da tutta Europa.

L’Evento

La manifestazione, proposta in una speciale “Love Edition”, offrirà al pubblico un fine settimana interamente dedicato alla cultura felina, tra eleganza, curiosità e momenti di divulgazione. Centinaia di esemplari provenienti da diversi Paesi sfileranno davanti a una giuria composta da giudici internazionali FIFe, chiamati a valutare le varie razze presenti in concorso.

Accanto alle competizioni ufficiali, il programma prevede un’ampia area espositiva con stand tematici, prodotti specializzati e attività pensate per coinvolgere famiglie e visitatori di ogni età. Non mancheranno premi dedicati e iniziative a tema romantico, in linea con l’atmosfera di San Valentino.

Il programma

La due giorni proporrà inoltre due appuntamenti di rilievo: il Best in Show dedicato al Sacro di Birmania, in programma il sabato, e il Best in Show riservato al Maine Coon, previsto per la giornata di domenica.

L’evento si conferma così un punto di riferimento per il settore, un’occasione per scoprire da vicino il mondo felino e per vivere un’esperienza che unisce passione, divulgazione e intrattenimento nel suggestivo scenario di Paestum.