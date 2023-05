A Capaccio Paestum presentato il progetto Eco Farming: una soluzione ecologica rivolta ai produttori di latte

Il 28 aprile, la ASSOPROF ha presentato il suo nuovo progetto ECO FARMING presso la sua nuova sede in via Rettifilo, in collaborazione con la OP LATTE BUFALINO di Capaccio Paestum. Alla presentazione hanno partecipato allevatori e veterinari locali, entusiasti della nuova visione di ASSOPROF che considera l’allevamento come un ecosistema interattivo con l’ambiente circostante.

Ecco il progetto

Il progetto ECO FARMING propone soluzioni sostenibili ed ecologiche attraverso l’utilizzo di biotecnologie, al fine di garantire il corretto equilibrio dell’ecosistema. I prodotti ASSOPROF sono in grado di accelerare ed ottimizzare le reazioni di biodegradazione che avvengono in natura, fornendo soluzioni che rispettano l’ambiente e migliorano la qualità dei prodotti.

Le finalità

Diversi imprenditori hanno già mostrato la disponibilità per ospitare il progetto pilota e ASSOPROF continuerà a incontrare altre associazioni di allevatori bufalini e produttori di latte per diffondere il proprio progetto ECO FARMING.

Per chi fosse interessato ad aderire al progetto ECO FARMING o anche solo per un sopralluogo e verificare la compatibilità dell’azienda con il progetto, è possibile inviare una richiesta a info.assoprof@gmail.com. L’obiettivo di ASSOPROF è quello di creare una comunità di allevatori e produttori di latte che condividono la stessa visione e lavorano insieme per creare un futuro sostenibile per l’allevamento e l’ambiente circostante.