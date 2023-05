Successo per l’ottava edizione di “Ristoranti contro la fame”: anche Capaccio Paestum aderisce all’iniziativa

Grande successo per l’ottava edizione di Ristoranti contro la Fame: 133 locali partecipanti e 100.000 euro raccolti per i progetti “Mai più fame” in Italia e nel mondo.

L’iniziativa

Si è svolta dal 16 ottobre al 31 dicembre 2022, ha visto la partecipazione di 133 ristoranti italiani che si sono uniti in una grande gara di solidarietà insieme ai propri clienti, raccogliendo fondi per i progetti di Azione contro la Fame.

Simone Garroni, Direttore di Azione contro la Fame, ha dichiarato che “gli chef e i ristoratori hanno risposto con impegno ed entusiasmo alla chiamata che li ha visti coinvolti in questa grande iniziativa di solidarietà”.

Boom di adesioni per i locali solidali

La raccolta fondi ha raggiunto la cifra di 100.000 euro, un importante risultato che assume un valore ancora maggiore considerando il difficile contesto che colpisce l’economia italiana e il settore della ristorazione.

Tra i 133 ristoranti aderenti, 49 si sono distinti per la loro generosità e per l’energia con cui hanno partecipato alla campagna, raccogliendo una cifra di 61.000 euro.

Questi ristoranti, chiamati Ristoranti SuperSolidali, hanno ricevuto un premio speciale per aver raggiunto e in gran parte superato l’obiettivo di raccolta fondi prefissato. Nove di questi ristoranti, tra cui tre stellati Michelin, hanno ricevuto il cappello GOLD per aver superato l’obiettivo di 1.500 euro.

In particolare, il Ristorante La Caciara ha raccolto oltre 6.000 euro, superando di gran lunga il traguardo prefissato.

Tra i ristoranti solidali, anche un locale a Capaccio Paestum

Tra i Ristoranti SuperSolidali, ci sono anche quattro ristoranti della Campania, che si sono distinti per il loro contributo: La Serra dell’Hotel Le Agavi di Positano (cappello GOLD), Ristorante President di Pompei (cappello SILVER), Tre Olivi di Capaccio Paestum (cappello BRONZE) e George Restaurant di Napoli (cappello BRONZE).

Ristoranti contro la Fame è un’iniziativa concreta per contribuire a combattere l’insicurezza alimentare in Italia e nel mondo.

Ecco come è strutturata l’iniziativa

Ogni anno, dal 16 ottobre al 31 dicembre, i ristoranti aderenti permettono ai clienti di donare 2 euro scegliendo all’interno del menù il “piatto della solidarietà”.

In questo modo, è possibile sostenere i progetti di Azione contro la Fame e contribuire alla lotta contro la fame nel mondo.

Quest’anno, l’iniziativa ha raccolto la cifra di 100.000 euro, dimostrando ancora una volta l’impegno della comunità dei ristoratori italiani nella lotta contro la fame.