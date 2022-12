È in Cilento uno dei migliori ristoranti di lusso, lo dice la classifica di 50 Top Italy

Il ristorante Tre Olivi del Savoy Beach Hotel di Paestum si aggiudica una bella posizione nella guida 50 Top Italy. Nella categoria dedicata al lusso, troviamo in decima posizione, l’hotel spa della famiglia Pagano di Paestum come uno dei migliori 50 ristoranti in un contesto di ospitalità di lusso.

Prestigioso riconoscimento per Salvatore Pagano, le motivazioni

Felici di questo ennesimo grande riconoscimento, sul palco del Teatro San Babila, è salito Salvatore Pagano che, oltre a ritirare la targa e la giacca (a nome dello chef Giovanni Solofra) per la posizione ricevuta, ha conquistato il premio come “General Manager dell’anno” Birrificio Fratelli Perrella Awards.

Salvatore non smette mai di dimostrare quanto solido sia come imprenditore, ritrovatosi al fianco di mostri sacri della ristorazione italiana in patria e nel mondo. Al primo posto, infatti, sempre nella categoria luxury, troviamo il nuovo tre stelle Michelin e volto televisivo di Masterchef, Antonino Cannavacciuolo.

Presente anche lui alla premiazione svoltasi al Teatro San Babila di Milano, in occasione della premiazione dei 50 migliori ristoranti italiani nel mondo, sempre per la guida 50 Top Italy.

«Siamo felici e soddisfatti del risultato che abbiamo ottenuto. È stato bello vedere gli chef che hanno raggiunto le varie posizioni in classifica, arrivare a Milano da ogni parte del mondo per festeggiare insieme a noi questo momento conclusivo di un lungo lavoro annuale che vede coinvolti centinaia di ispettori anonimi che collaborano con noi»- dicono i curatori della guida Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro.

Momento di grande gioia per il Cilento che ancora una volta riesce a portare alta la bandiera cilentana fuori i confini dello stivale aumentando ancora di più un posizionamento turistico e territoriale importante per la nostra sub regione campana. La conduzione di tutti gli eventi 50 Top, è stata affidata al conduttore televisivo Federico Quaranta, impeccabile come sempre.

Per consultare le varie classifiche divise in trattorie, luxury, cucina d’autore, grandi ristoranti e migliori ristoranti italiani nel mondo, basta andare sul sito www.50topitaly.it Concludiamo elencando solo i premi speciali che sono stati assegnati durante la manifestazione.

Assegnati gli attesissimi premi speciali dei migliori ristoranti italiani nel mondo:

Antonio Iacoviello Chef dell’Anno 2023 – D’Amico Award;

Il Carpaccio, a Parigi, si aggiudica il Pranzo dell’Anno 2023 – Birrificio Fratelli Perrella Award;

Laura Roncaccioli di Caffè Stern, a Parigi, va il premio Sommelier dell’Anno 2023 – Ferrarelle Award;

Novità dell’Anno 2023 – Latteria Sorrentina Award è Lucida, a El Alamein, dello chef Giorgio Diana;

Armani Ristorante a Tokyo, guidato dallo chef Carmine Amarante, si aggiudica il premio Pasticceria nella Ristorazione 2023 – Mulino Caputo Award;

Piatto dell’Anno 2023 – Pastificio dei Campi Award è Spaghetti, come una bruschetta di Clara, a Bangkok, dello chef Christian Martena;

Made in Italy 2023 – Solania Award va a Giando, a Hong Kong, dello chef Gianni Caprioli.

I premi speciali della guida Italia hanno invece incoronato

Davide Oldani come Chef dell’Anno 2023 – D’Amico Award;

Pranzo dell’Anno 2023 – Birrificio Fratelli Perrella Award è di Zia Restaurant, a Roma, di Antonio Ziantoni;

Performance dell’Anno 2023 – Altamura OP Award va ad Imàgo dell’Hotel Hassler, a Roma, guidato dallo chef Andrea Antonini;

Il piatto dell’anno è Pomodoro, dello chef Davide Guidara de I Tenerumi, a Lipari;

Novità dell’Anno 2023 – Latteria Sorrentina Award è Andrea Aprea, a Milano;

Mario Iaccarino del gruppo Don Alfonso 1890 è Restaurant Manager dell’Anno 2023 – Goeldlin Award;

Pasticceria nella Ristorazione 2023 – Mulino Caputo Award va a Duomo, a Ragusa, con il pastry chef Fabrizio Fiorani;

Migliore Prima Colazione 2023 – Caffè Borbone Award è dell’Hotel Brunelleschi, guidato in cucina dallo chef Rocco de Santis;

Sommelier dell’Anno 2023 – Ferrarelle Award è Marco Reitano de La Pergola, a Roma;

General Manager dell’Anno 2023 – Birrificio Fratelli Perrella Award è Salvatore Pagano del Savoy Beach Hotel di Capaccio Paestum;

Pasticcere dell’Anno 2023 – Mulino Caputo Award è Gianluca Fusto, di FUSTO Milano;

Pasticceria Contemporanea 2023 – Latteria Sorrentina Award va a Pietro Macellaro Pasticceria Agricola Cilentana, a Piaggine.

Durante la serata, sono stati premiati i primi dieci classificati dei migliori Trattorie – Bistrò Moderni, dei migliori ristoranti di Cucina d’Autore, dei Grandi Ristoranti, dei ristoranti Luxury e i numeri uno dei ristoranti Spin-Off. Dopo la premiazione, per continuare a celebrare questo incredibile anno, gli organizzatori e tutti gli ospiti hanno brindato con Trento DOC Ferrari all’Excelsior Hotel Gallia.