A Capaccio Paestum il punto sul piano strategico per il turismo. Grande partecipazione

Tema dell'incontro la costituzione della DMO (Destination Management Organization - Organizzazioni per la Gestione delle Destinazioni Turistiche) e l'adozione di un Piano di Gestione Integrata delle destinazioni turistiche

A cura di Alessandra Pazzanese

Si è tenuta ieri, presso la Sala della Casa Canonica sita a Capaccio Capoluogo, un’assemblea voluta dall’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Gaetano Paolino, con gli imprenditore del settore turistico, gli esercenti del territorio, con i rappresentanti delle associazioni.

L’incontro

Tema dell’incontro la costituzione della DMO (Destination Management Organization – Organizzazioni per la Gestione delle Destinazioni Turistiche) e l’adozione di un Piano di Gestione Integrata delle destinazioni turistiche nella nuova forma associativa composta da soggetti pubblici e soggetti privati.

Grande partecipazione, ieri, all’assemblea che ha rappresentato uno dei primi incontri utile a fare il punto sui dati che riguardano le affluenze di turisti e visitatori nella Città dei Templi e a raccogliere le istanze e le opinioni dei cittadini e dei lavoratori del settori.

Leggi anche:

Capaccio Paestum, il sindaco Paolino traccia il bilancio dell’estate

Il Comune

Il Comune di Capaccio Paestum si è attivato per porsi come ente capofila dell’Ambito Territoriale della DMO. Ad intervenire, durante l’assemblea, oltre all’amministrazione comunale anche il pubblico in un confronto democratico e produttivo.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Anna Palladino

Capaccio Paestum, domani l’ultimo saluto ad Anna Palladino: la 70enne vittima di un incidente stradale

La salma arriverà dall'ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno intorno alle ore 10:30…

Detto tra noi

“Detto tra Noi podcast”: quinta puntata

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio…

Gaetano Paolino

Capaccio Paestum: sindaco Paolino rifonda la Protezione Civile comunale

Continua l’opera amministrativa di cambiamento del Sindaco Gaetano Paolino, che decide di…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79