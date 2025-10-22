A Capaccio Paestum il punto sul piano strategico per il turismo. Grande partecipazione

Si è tenuta ieri, presso la Sala della Casa Canonica sita a Capaccio Capoluogo, un’assemblea voluta dall’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Gaetano Paolino, con gli imprenditore del settore turistico, gli esercenti del territorio, con i rappresentanti delle associazioni.

L’incontro

Tema dell’incontro la costituzione della DMO (Destination Management Organization – Organizzazioni per la Gestione delle Destinazioni Turistiche) e l’adozione di un Piano di Gestione Integrata delle destinazioni turistiche nella nuova forma associativa composta da soggetti pubblici e soggetti privati.

Grande partecipazione, ieri, all’assemblea che ha rappresentato uno dei primi incontri utile a fare il punto sui dati che riguardano le affluenze di turisti e visitatori nella Città dei Templi e a raccogliere le istanze e le opinioni dei cittadini e dei lavoratori del settori.

Il Comune

Il Comune di Capaccio Paestum si è attivato per porsi come ente capofila dell’Ambito Territoriale della DMO. Ad intervenire, durante l’assemblea, oltre all’amministrazione comunale anche il pubblico in un confronto democratico e produttivo.