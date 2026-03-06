8 marzo, musei gratis per le donne: ecco le iniziative nei Museo in Provincia di Salerno

L’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, i Parchi Archeologici di Paestum e Velia offriranno ingresso gratuito a tutte le donne, aderendo all’iniziativa nazionale promossa dal Ministero della Cultura. Una scelta che trasforma la ricorrenza in un momento di conoscenza, riflessione e riscoperta del ruolo femminile nel mondo antico. All’interno del percorso espositivo, particolare attenzione sarà dedicata alle pitture delle tombe lucane, presto visibili nel nuovo allestimento del Museo di Paestum. Immagini che raccontano un universo femminile ricco e sfaccettato: donne impegnate in rituali, miti, passaggi simbolici e scene di vita quotidiana. Un patrimonio iconografico che richiama la grande pittura greca e intreccia memoria, identità e rappresentazione, offrendo uno sguardo profondo sulla condizione femminile nell’antichità.

Un viaggio nella storia attraverso lo sguardo delle donne

Visitare Paestum e Velia l’8 marzo significa attraversare racconti spesso dimenticati, ma fondamentali per comprendere le radici culturali del Mediterraneo. L’archeologia diventa così un ponte tra passato e presente, un invito a riflettere sul ruolo delle donne nelle società antiche e sul loro contributo alla costruzione del mondo che conosciamo.

Ingresso gratuito anche al Museo di Eboli

Il ManES di Eboli partecipa con visite guidate gratuite Anche il ManES – Museo Archeologico Nazionale di Eboli aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura, offrendo ingresso gratuito per tutte le donne e proponendo visite guidate dedicate all’universo femminile nell’antichità. Le visite accompagneranno le partecipanti alla scoperta di figure, simboli e testimonianze che raccontano la presenza femminile nelle comunità antiche: dalla vita domestica ai rituali, dalle rappresentazioni mitiche ai ruoli sociali. Un percorso culturale che si inserisce perfettamente nello spirito della giornata. Orari di apertura: 9:00 – 13:30 (ultimo ingresso alle 13:00) Indirizzo: Piazza S. Francesco 1, Eboli, Telefono: 0828 332684 Email: drm-cam.eboli@cultura.gov.it

Leggi anche: Aree archeologiche e musei gratis per la prima domenica del mese

Musei provinciali aperti gratuitamente alle donne

La Pinacoteca Provinciale di Salerno, il Museo Archeologico Provinciale, il Castello Arechi con l’annesso museo e il Museo Archeologico della Lucania Occidentale di Padula apriranno gratuitamente alle donne domenica 8 marzo. Il Presidente f.f. della Provincia Giovanni Guzzo, la Consigliera Provinciale alle Pari Opportunità Annarita Ferrara e il Consigliere Provinciale alla Cultura Francesco Morra hanno sottolineato: “Con questo piccolo gesto vogliamo celebrare la giornata internazionale della donna con una dedica particolare. La cultura e le pari opportunità sono sempre al centro dell’attenzione di questa amministrazione e nuove iniziative saranno intraprese per valorizzare sempre di più il patrimonio storico artistico della nostra provincia.”

Paestum, Velia, Eboli e i musei provinciali offrono un’opportunità unica per unire gratuità, conoscenza e condivisione, trasformando la Giornata Internazionale della Donna in un momento di crescita culturale e collettiva.