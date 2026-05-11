Attualità

Fede e tradizione a Rutino per San Michele Arcangelo: il Volo dell’Angelo incanta la comunità

Grande partecipazione a Rutino per San Michele Arcangelo. Dal Volo dell'Angelo con il piccolo Pasquale Marino al concerto dei Cugini di Campagna: il racconto della festa.

Roberta Foccillo

Si sono svolti ieri, domenica 10 maggio, a Rutino, i solenni festeggiamenti in onore del santo patrono San Michele Arcangelo. Un appuntamento che si rinnova ogni seconda domenica di maggio, unendo l’identità locale in un intreccio indissolubile tra fede e tradizione.

La Sacra Rappresentazione: Il Volo dell’Angelo

Il momento più atteso della giornata è stata la Sacra Rappresentazione dell’eterna lotta tra il Bene e il Male, interpretata dall’Angelo e dal Diavolo. Questa tradizione, capace di unire diverse generazioni, ha visto per l’edizione 2026 un nuovo protagonista: il piccolo Pasquale Marino, figlio di Vincenzo e Adele Di Luccio.

Un Rituale Immutato nel Tempo

La struttura della rappresentazione segue un rituale rigoroso che non ha subito variazioni nel tempo:

  • Un bambino, sostenuto da una carrucola, scivola nel cielo della piazza antistante la chiesa madre.
  • Sospeso nel vuoto grazie a una robusta corda tesa tra due strutture, l’Angelo recita versi solenni tratti da un testo antico.

Secondo la tradizione locale, il dialogo tra l’Angelo e il Diavolo fu redatto secoli fa da un cittadino di Rutino; le copie originali sono tuttora custodite gelosamente come vere e proprie reliquie.

“Come sempre i rutinesi si ritrovano in occasione di questa festa tanto sentita, è un momento di forte devozione che ogni anno chiama a raccolta anche quanti sono andati via da Rutino”Sindaco di Rutino.

Il primo cittadino ha inoltre rivolto un ringraziamento speciale a chi ha contribuito alla riuscita dell’evento: dal parroco, Don Antonio De Marco, al comitato festa, fino all’intera cittadinanza.

Gran Finale con i “Cugini di Campagna”

Dopo i solenni riti religiosi, i festeggiamenti sono proseguiti in serata con un momento di grande musica e convivialità. In una piazza gremita, si sono esibiti i Cugini di Campagna, che hanno trascinato il pubblico cantando i grandi successi storici della band, chiudendo in bellezza una giornata indimenticabile per la comunità.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.