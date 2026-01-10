Nasce “Eboli Impegno Comune”: un nuovo spazio di aggregazione civica per la città

Nasce ufficialmente “Eboli Impegno Comune”, una nuova associazione civica che mette al centro le persone e il bene comune, proponendosi come luogo di aggregazione, confronto e partecipazione attiva, aperto a tutta la città.

L’associazione nasce con l’obiettivo di rafforzare il coinvolgimento dei cittadini nella vita pubblica, promuovere il dialogo e contribuire alla costruzione di una nuova visione di Eboli: una città capace di guardare al futuro valorizzando le risorse già esistenti, nel rispetto della propria storia, identità e patrimonio culturale.

Il progetto

Il progetto prende forma dall’iniziativa di un gruppo di cittadini attivi sul territorio, che hanno scelto di impegnarsi in maniera diretta e responsabile, mettendo a disposizione della comunità idee, competenze ed esperienze maturate nel tempo. Un impegno che si dichiara esclusivamente orientato all’interesse generale e al miglioramento concreto della qualità della vita cittadina.

Alla base di Eboli Impegno Comune vi è la condivisione di valori chiari e fondanti: centralità della persona, tutela della famiglia, attenzione ai bambini e agli anziani, solidarietà, legalità, tutela dell’ambiente e promozione del lavoro. Principi che guidano un’azione civica improntata alla trasparenza, alla responsabilità e a uno sviluppo equilibrato e inclusivo del territorio.

L’associazione si propone come uno spazio aperto e inclusivo, rivolto a cittadini di ogni estrazione sociale, culturale e politica, uniti dalla volontà di contribuire in modo concreto al miglioramento della città e al rafforzamento del senso di comunità e di appartenenza.

Un invito esplicito è rivolto a cittadini, giovani, professionisti, imprenditori e associazioni che hanno a cuore le sorti di Eboli e desiderano partecipare alla costruzione di una città più coesa, dinamica e capace di rinnovare il proprio ruolo centrale nella Piana del Sele.

Tra le priorità individuate dall’associazione figurano il miglioramento della qualità della vita urbana, il sostegno allo sviluppo economico locale e la valorizzazione delle aree strategiche del territorio.

Nei prossimi mesi Eboli Impegno Comune promuoverà incontri pubblici, eventi e momenti di aggregazione, con l’obiettivo di coinvolgere direttamente i cittadini e mantenere un dialogo costante con tutte le realtà del territorio.

L’impegno dell’associazione è chiaro: lavorare con serietà, responsabilità e visione per contribuire alla costruzione del futuro di Eboli, valorizzandone le risorse, tutelandone il territorio e custodendone la storia.

L’organigramma

Presidente

Pasquale Capozzoli

Consiglio Direttivo

Pasquale Capozzoli, Luigi Monaco, Antonio Zottoli, Gino Pantaleo Cioffi, Matteo Ferrara, Gianmaria Sgritta, Antonio Vitolo, Gaetano Gioia, Roberto Buccella, Vito D’Amato, Baldino Mascolo, Remo Mastrolia, Alessandro Antoniello, Sabato Vivone e Christian Sparano.