Trovati con 19 dosi di cocaina, due arresti a Battipaglia

Due persone fermate all'uscita autostradale di Battipaglia provenienti dall'hinterland napoletano

Polizia Stato

Lo scorso 12 novembre 2025, gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Battipaglia hanno proceduto all’arresto di due cittadini italiani, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini

Secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, a seguito di un’attenta attività investigativa, i due soggetti sono stati individuati e fermati a bordo di un veicolo all’uscita autostradale di Battipaglia, provenienti dall’hinterland partenopeo.

Il successivo controllo ha consentito di rinvenire e sequestrare un involucro contenente 19 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di circa 20 grammi. Su disposizione del P.M. di turno, gli indagati venivano sottoposti entrambi alla misura precautelare degli arresti domiciliari, in attesa della convalida dell’arresto.

