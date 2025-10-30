Il Comune di Futani si illumina per i propri cari

In occasione della giornata dedicata alla Commemorazione dei Defunti, l’Amministrazione Comunale di Futani, guidata dal sindaco Dario Trivelli, ha distribuito a tutte le famiglie di Futani, Castinatelli ed Eremiti una candela, con l’intento di coinvolgere la cittadinanza in un gesto semplice ma profondamente simbolico.

L’iniziativa

“Nella notte tra l’1 e il 2 novembre 2025, tra le ore 24:00 e le ore 1:00 – spiegano dal Comune – ogni famiglia potrà accendere e collocare la candela alla finestra della propria abitazione, per creare un’unica e silenziosa luce che unisca il nostro Comune nel ricordo di chi non è più con noi. Un segno di comunità, memoria e affetto, che accende la speranza e rinnova il legame con le nostre radici.”

Ad accompagnare la candela donata dal Comune anche un bigliettino con scritto:” Tra cielo e terra, nel silenzio del ricordo, ogni anima che abbiamo amato continua a vivere in noi”.