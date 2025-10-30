Il Comune di Futani si illumina per i propri cari

Nella notte tra l'1 e il 2 novembre ogni famiglia potrà accendere la candela donata dal Comune per rinnovare il legame con chi non c'è più

A cura di Antonio Pagano

In occasione della giornata dedicata alla Commemorazione dei Defunti, l’Amministrazione Comunale di Futani, guidata dal sindaco Dario Trivelli, ha distribuito a tutte le famiglie di Futani, Castinatelli ed Eremiti una candela, con l’intento di coinvolgere la cittadinanza in un gesto semplice ma profondamente simbolico.

L’iniziativa

“Nella notte tra l’1 e il 2 novembre 2025, tra le ore 24:00 e le ore 1:00 – spiegano dal Comune – ogni famiglia potrà accendere e collocare la candela alla finestra della propria abitazione, per creare un’unica e silenziosa luce che unisca il nostro Comune nel ricordo di chi non è più con noi. Un segno di comunità, memoria e affetto, che accende la speranza e rinnova il legame con le nostre radici.”

Ad accompagnare la candela donata dal Comune anche un bigliettino con scritto:” Tra cielo e terra, nel silenzio del ricordo, ogni anima che abbiamo amato continua a vivere in noi”.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Corte dei Conti

Sma Campania, sprechi e spese personali con fondi pubblici: sette ex dirigenti davanti alla Corte dei conti

Sette ex dirigenti di Sma Campania accusati di aver causato un danno…

Halloween

Nel Cilento la festa di “Holy Win, il Santo vince”, in alternativa a quella di Halloween

I bambini coinvolti nell'iniziativa dovranno “vestirsi da Santi” o da qualsiasi figura…

Commemorazione dei defunti: orari, navetta gratuita e cerimonia religiosa al cimitero di Eboli

Ecco tutte le novità in vista dell'1 e 2 Novembre

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79