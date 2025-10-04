Il Cilento conquista Milano ai The Best Chef Awards

Ci sono momenti che segnano una svolta, e quello vissuto nei giorni scorsi dallo chef Luigi Coppola e dal ristorante Casa Coloni di Capaccio Paestum appartiene a questa categoria. A Milano, durante la cerimonia dei prestigiosi The Best Chef Awards, il Ristorante Casa Coloni è stato inserito nella guida internazionale che celebra l’eccellenza della cucina contemporanea.

Un riconoscimento che porta in alto non solo il talento dello chef, ma l’anima intera di un progetto che nasce nel cuore del Cilento, all’interno della raffinata Tenuta Duca Marigliano Boutique Hotel.

Il precedente

Per Coppola non è la prima volta sotto i riflettori: già nel 2024 era stato premiato “Chef Emergente 2025” dalle guide de L’Espresso, segnalato come una delle voci più interessanti della nuova cucina italiana. Oggi questo nuovo traguardo conferma la sua traiettoria luminosa: una cucina che sa attingere alle radici contadine e mediterranee, ma con una visione che parla la lingua del presente.

Dietro a questo successo c’è una squadra che brilla insieme allo chef. In sala, Michele Mascolo governa l’esperienza degli ospiti con eleganza e competenza, rappresentando al meglio la filosofia del ristorante. In cucina, accanto a Coppola, lavora con passione Andrea Doto, parte fondamentale di una brigata affiatata che ogni giorno contribuisce a rendere Casa Coloni una vera officina di sapori e idee.

L’importanza del riconoscimento

L’inserimento nella guida dei The Best Chef Awards non è soltanto un premio: è un segnale. Significa che il Cilento, con le sue radici e la sua autenticità, può parlare al mondo della gastronomia con voce autorevole. E Casa Coloni, con Luigi Coppola e la sua brigata, ne è oggi l’ambasciatore più luminoso

Alle spalle del progetto, la visione e la determinazione di Loredana Noce e Rosario Paolino, proprietari della Tenuta Duca Marigliano, che hanno trasformato un luogo di charme in un palcoscenico di ospitalità e alta cucina.