Gestione del rischi aggressione, personale Enel a “lezione” dai carabinieri

Nella mattinata odierna, a Nocera Inferiore, presso il Centro di Formazione e Addestramento di Enel-distribuzione, nell’ambito del protocollo d’intesa tra l’Arma dei Carabinieri ed Enel Italia spa, alla presenza del capo area sud Italia Enel, Dott. Fulvio Filocamo, e capo regione Campania Enel, Dott. Simone Carbonaro, si è tenuto un corso formativo sulla “gestione rischio aggressione” in favore del personale della società Enel addetto alle verifiche.

L’incontro

Relatori dell’incontro su security aziendale e strategie operative nei rapporti a rischio tra l’accertatore Enel e l’utente finale, il Ten. Col. Gianfranco Albanese, comandante del locale Reparto Territoriale Carabinieri, il Capitano Antonino Fallo, comandante della 1ª sezione del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, e l’App. Scelto Vito Boccia specializzato “militare negoziatore” e formato per affrontare situazioni critiche.

Il seminario, volto a dare attuazione territoriale a quanto previsto dal protocollo precedentemente sottoscritto tra Arma e Enel Italia s.p.a., ha inteso fornire ed affrontare le complesse tematiche connesse alla sicurezza ed il contrasto all’illegalità, ovvero l’impatto del rischio aggressione sul ruolo del personale incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle proprie mansioni di verificatore.

Durante il corso è stato fornito un quadro concettuale, pratico e legislativo per la gestione del rischio associato al pericolo di aggressione nonché conoscenze, modalità e specifiche tecniche di gestione di situazioni critiche e della loro individuazione ed infine suggerimenti operativi da adottare in caso di aggressione. Inoltre, per gli operatori Enel è stato possibile simulare una verifica con conflitto, con debriefing, per analizzare errori e individuare best practices da adottare nella gestione dell’evento.