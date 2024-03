Eboli, donna investita e lasciata davanti al Pronto soccorso: caccia all’investitore

Una donna sarebbe stata investita, quindi lasciata davanti al Pronto soccorso dell’ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli. L’incidente è avvenuto due giorni fa, ma solo ora la notizia è stata resa pubblica da sanitari e forze dell’ordine

Sull’accaduto indagano i carabinieri, che hanno acquisito le immagini della videosorveglianza del nosocomio per identificare l’investitore. La donna, che non è in gravi condizioni, è stata trasportata al Pronto soccorso da un uomo che poi si sarebbe dileguato.

Le indagini

I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza dell’ospedale per ricostruire la dinamica dell’incidente e identificare l’investitore. L’uomo, che si presume sia il conducente di un’auto, potrebbe essere accusato di lesioni personali.

La “giungla” delle corse in moto e in auto

L’incidente di Eboli ha acceso i riflettori sulla sicurezza stradale nella città della Piana del Sele. Diversi gli incidenti registrati negli ultimi giorni, tra strade comunali e provinciali.