Pagani, arrestato 18enne dopo un inseguimento: denunciato un minorenne

I Carabinieri della Tenenza di Pagani hanno arrestato, in flagranza di reato, un 18enne, M.G., e deferito in stato di libertà un minorenne, entrambi residenti nell’agro nocerino-sarnese, per resistenza a pubblico ufficiale.

L’inseguimento

I fatti si sono svolti nella mattinata del 9 marzo scorso. I Carabinieri, durante un servizio di controllo della circolazione stradale, hanno intimato l’alt al veicolo a bordo del quale viaggiavano i due. Questi ultimi, però, hanno tentato di eludere il controllo dandosi alla fuga.

L’arresto

Ne è seguito un lungo inseguimento al termine del quale il conducente del mezzo è riuscito ad allontanarsi a piedi, mentre il passeggero, il 18enne M.G., è stato bloccato e arrestato.

Le indagini

I successivi accertamenti dei Carabinieri hanno permesso di rintracciare e identificare il minore che era alla guida. Il giovane, a causa delle reiterate violazioni commesse, dovrà rispondere anche del reato di guida senza patente.

L’iter giudiziario

Il 18enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Nocera Inferiore e presentato dinanzi al Giudice per la celebrazione del rito direttissimo. La posizione del minore è al vaglio della Procura per i Minorenni di Salerno.