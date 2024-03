Prima Categoria, il Campagna mantiene la vetta, Poseidon insegue

Nella ventunesima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone H, l’Atletico Agropoli riposa, mente la Poseidon si impone travolgendo il Real Bellizzi per 4-1, decisive le reti di D’Attilio Siano e Bencardino.

L’Atletico Pisciotta continua a vincere anche in trasferta sul campo della Giffonese per 1-2 e prova a rilanciarsi verso la zona play-off. Vittoria di prestigio anche per l’Atletico Battipaglia sull’Atletico Bellizzi per 3-2 ed è a pari punti in classifica proprio l’Atletico Pisciotta in classifica.

Infine sconfitta di misura per la Polisportiva Marina sul campo della capolista, termina 1-0 per il Calcio Campagna l’incontro; mentre il Faraone pareggia con un pirotecnico 4-4 sul campo dell’ Olevanese.

Risultati

Campagna – Polisportiva Marina 1-0

Giffonese – Atletico Pisciotta 1-2

Macchia – Pro Sala 7-1

Olevanese – Faraone 4-4

Poseidon – Real Bellizzi 4-1

Atletico Battipaglia – Atletico Bellizzi 3-2

Classifica

Campagna 49

Poseidon 42

Atletico Bellizzi 39

Atletico Agropoli Cilento 35

Real Bellizzi 34

Atletico Battipaglia 30

Atletico Pisciotta 30

Giffonese 26

Faraone 23

Polisportiva Marina 21

Macchia 14

Olevanese 6

Pro Sala 5