Strada Serramezzana – San Mauro Cilento: al via i lavori di riqualificazione dell’asse viario

Da questa mattina, lunedì 26 febbraio, sono finalmente iniziati i lavori di riqualificazione dell’asse viario Provinciale tra i comuni di San Mauro Cilento e Serramezzana che vedono particolarmente interessato dagli interventi il rifacimento del ponte che versava, da ormai diversi anni, in condizioni di criticità estrema. Al fine di consentire l’esecuzione dei lavori, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, si è reso necessario la chiusura del tratto stradale SP448.

Al via i lavori

Già dalla scorsa settimana sono iniziati gli interventi di transennamento ed interdizione dell’importante arteria che collega le due località cimentare. La riapertura della strada, come promesso dal Sindaco di San Mauro, Giuseppe Cilento, avverrà nel più breve tempo possibile. L’obiettivo di questi interventi è quello di permettere una percorrenza in piena sicurezza della strada.

Le polemiche

La via interessata, infatti, è stata spesso oggetto di polemiche per la necessità di eseguire dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza, segnalati dai tanti automobilisti che quotidianamente la percorrono.