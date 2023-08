Castellabate, ieri sera lo spettacolo di Massimiliano Gallo in Villa Matarazzo

Prosegue senza sosta il ricco calendario di appuntamenti messo in piedi dall’associazione “CilentoMania” e rientrante nella campagna estiva “Arena in Villa“. Dopo aver ospitato artisti del calibro di Gigi D’Alessio, Franco Ricciardi e Luché, Villa Matarazzo, ieri sera è andato in scena il noto attore cinematografico e teatrale Massimiliano Gallo.

Lo spettacolo è intitolato “Stasera Punto e a Capo“. Si tratta di una sorta di viaggio nel passato, in quei ricordi dell’adolescenza che non possono essere dimenticati.

La dedica del Comune di Castellabate

Ieri mattina, presso palazzo di città, Massimiliano Gallo è stato accolto dall’Amministrazione Comunale che lo ha omaggiato con un riconoscimento.

Alla presenza del Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, l’artista ha manifestato la gioia di essere venuto fino nel Cilento per far conoscere a tutti il suo spettacolo.

“Castellabate è straordinaria”

Lo stesso Massimiliano Gallo è rimasto incantato dalle bellezze che offre Castellabate: “È un posto di rara bellezza. Ho visto poco, ma quel poco che ho visto lo trovo straordinario. Questo è un territorio così variegato dove sarebbe possibile girare qualsiasi tipo di film, dalla commedia ambientata in estate, ad una pellicola d’autore. Il territorio, a livello cinematografico si presta molto.”