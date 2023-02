Distretto Diffuso del Commercio: comuni insieme per lo sviluppo del territorio

Continuano ad organizzarsi i comuni del Cilento per costituire il Distretto Diffuso del Commercio. Nel basso Cilento le amministrazioni di Centola, Pisciotta, San Mauro La Bruca, Cuccaro Vetere, Futani, Montano Antilia, Rofrano, Alfano, Laurito, Vibonati, Roccagloriosa avevano già dato il via a distretto Cilento nel Blu. Ora sono i comuni del Golfo di Policastro ad unirsi per il loro progetto.

Si chiama Distretto Sinus Laus quello costituito dai comuni di Santa Marina, Torraca, Ispani, Tortorella, Morigerati, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari e San Giovanni a Piro

Il Distretto Diffuso del Commercio

Il Distretto Diffuso del Commercio è un’opportunità, offerta dalla Regione Campania, che permette di costruire delle sinergie strategiche tra associazioni di categoria nel settore del commercio, tra associazioni di consumatori e tra le rappresentanze locali per favorire la crescita economica, sociale, culturale e la valorizzazione ambientale dei contesti urbani e territoriali di riferimento.

Il Distretto del Commercio mira a diventare uno strumento sempre più capace di intercettare le esigenze e le vocazioni commerciali esistenti sui territori, garantendo la necessaria autonomia per una migliore organizzazione e valorizzazione del commercio.

Le iniziative dei comuni

Sono sempre di più i comuni che stanno creando Distretti del Commercio. Nel caso del Distretto Sinus Laus, che raggruppa i centri costieri e collinari del Golfo di Policastro, l’obiettivo è quello di mettere insieme un territorio che complessivamente raggiungerebbe i ventimila abitanti.