Illuminazione a led, Agropoli punta ad interventi sul lungomare San Marco

Centotrentamila euro per l’illuminazione a led. A tanto ammontano le risorse che il comune di Agropoli è pronto ad investire. L’obiettivo è quello di procedere all’efficientamento energetico e l’ammodernamento dell’impianto del Lungomare San Marco.

Gli interventi sul territorio agropolese

Il secondo lotto del progetto potrà essere realizzato mediante fondi derivanti dal PNRR destinati a medie e piccole opere.

Negli ultimi mesi il comune di Agropoli ha già avviato diversi interventi per l’efficientamento energetico, opere che in questo particolare momento storico risultano fondamentali per garantire maggiore risparmio ed efficienza. Da ricordare l’installazione di impianti di pubblica illuminazione a led in località Marotta e in via Gregorio.

L’efficacia dell’illuminazione a Led

L’illuminazione a LED (diodo a emissione di luce) è una tecnologia di illuminazione che utilizza diodi per produrre luce. A differenza delle vecchie lampadine incandescenti, che emettono luce generando calore, i LED emettono luce in maniera più efficiente, generando meno calore e consumando meno energia.

Inoltre, i LED hanno una durata più lunga rispetto alle tradizionali lampadine, fino a 50.000 ore, e sono disponibili in una vasta gamma di colori e temperature di colore.

Per questo motivo, l’illuminazione a LED è considerata una scelta ecologica e conveniente per l’illuminazione domestica, commerciale e industriale.