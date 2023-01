Peppe Cirillo porta il Cilento a New York

Dal 25 al 31 gennaio, la musica di Peppe Cirillo sarà ancora una volta al centro della scena in una delle città più iconiche d’America, New York. L’artista, figura di spicco della musica popolare del Sud Italia, è da oltre 40 anni uno dei cantautori più acclamati della scena.

Peppe Cirillo a New York

In questa avventura americana sarà accompagnato dalla voce di Paola Sarluso, membro degli Antica Saxa, e dalla chitarra di Aristide Garofalo.

Ci sono diverse date in cui si esibiranno in club e luoghi istituzionali. In particolare, giovedì 26 gennaio, la prestigiosa Casa Belvedere della Fondazione Italiana per la Cultura ospiterà Peppe Cirillo per una serata di musica in una splendida cornice con vista su Ponte Varazzano. Per l’occasione si prevede il tutto esaurito.

La Casa Belvedere è inserita nell’elenco degli edifici storici di New York e dal 2008 è un centro culturale dedicato agli studi italiani.

Una settimana ricca in evento

Già nei giorni scorsi, Voce di New York, un importante giornale della comunità italo-americana (non solo di New York), ha annunciato l’arrivo di questo cantautore con una lunga e bella intervista.

Si prevede una settimana ricca di eventi, un’occasione per incontrare molti italo-americani appassionati di musica popolare del Sud Italia.

Peppe Cirillo tornerà poi in Italia con Antiqua Saxa e sarà uno dei protagonisti di Casa Sanremo, evento del Festival della Canzone Italiana, il più importante festival musicale d’Italia.