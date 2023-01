Abbandono indiscriminato di rifiuti: protestano i cittadini di San Cataldo

Nasce ad Eboli, dove vive e lavora. Giornalista pubblicista dal 2004, ha collaborato con numerose testate cartacee, telematiche e radiofoniche ed è stata corrispondente de “Il Corriere del Mezzogiorno”. Dal 2015 al 2020 ha lavorato presso il Comune di Eboli, in qualità di staffista presso l’Area Comunicazione. Con l’avvento della pandemia da Covid-19, entra a far parte del Centro Operativo Comunale ed è nominata alla Funzione 8 Comunicazione e Mass Media. Da questa esperienza nasce “Storie al balcone - Segnali di vita in tempo di morte”, il suo primo libro. Dal mese di marzo del 2022 dirige l’agenzia di stampa “Inchiostro- idee e comunicazione“.