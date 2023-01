Tenta suicidio: salvato dal comandante dei carabinieri

Poteva iniziare nel peggiore dei modi il nuovo anno ad Altavilla Silentina. Nel primo giorno dell’anno, infatti, un uomo di 46 anni avrebbe tentato il suicidio tentando di lanciarsi dal tetto della sua abitazione.

Tenta suicidio: salvato

Provvidenziale l’intervento del sindaco, Francesco Cembalo, e dei carabinieri della locale stazione.

A far scattare l’allarme era stata la moglie dell’uomo che ha immediatamente avvisato il primo cittadino. A sua volta il sindaco ha contattato i carabinieri. Il comandante della locale stazione è giunto sul posto insieme ad un collega, è salito sul tetto ed è riuscito a convincere il 46enne a desistere dal malsano gesto.

Intervenuti, poi, anche i vigili del fuoco che hanno aiutato a scendere dal tetto il carabiniere e l’uomo in evidente stato di agitazione. Quest’ultimo trasferito in ospedale dai sanitari del 118.

I motivi del gesto

Da comprendere i motivi del gesto, forse uno stato di depressione del 46enne che ha tentato il suicidio. Per fortuna non è riuscito a mettere in pratica il suo gesto.