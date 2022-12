Alta velocità: interventi per garantire più sicurezza sulle strade di Agropoli

Più sicurezza nelle strade urbane di Agropoli. Il Comune pronto a mettere in campo azioni finalizzate a limitare in particolar modo l’alta velocità. Un problema che si registra sovente in città e che è stato al centro di non poche polemiche.

Alta velocità ad Agropoli, le segnalazioni

Tra le strade dove maggiormente si registrano folli corse, in particolare in orario notturno, via Pio X, via Belvedere, il Lungomare San Marco. Episodi del genere mettono a rischio la sicurezza di pedoni ed automobilisti.

Ecco perché da palazzo di città hanno scelto di avviare le procedure per garantire dei deterrenti all’eccessiva velocità.

Le soluzioni adottate dal Comune

Nello specifico verranno posizionati dei sistemi di rallentamento della velocità. Si tratta di attraversamenti pedonali rialzati, evidenziati mediante zebrature parallelle alla direzione di marcia. La sopraelevazione della pavimentazione stradale, quale tipologia di attraversamento pedonale, potrà essere realizzata in corrispondenza della zona centrale o nelle aree antistanti edifici pubblici rilevanti (municipio, chiese, scuole).

«La velocità dovrà essere particolarmente moderata, attraverso la previsione di limiti di velocità adeguati – si legge nel provvedimento della giunta indirizzato agli uffici – Sul territorio sono presenti una serie di arterie ritenute particolarmente pericolose a causa dell’accertata elevata velocità, tali da prevedere necessariamente l’installazione di strutture idonee a rallentare tale fenomeno compresa l’installazione dei passaggi pedonali rialzati».