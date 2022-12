Regali sotto l’albero, corsa agli acquisti di Natale: vediamo quali sono quelli più ambiti

Natale è alle porte. Questa notte, allo scoccare della mezzanotte, dopo baci, abbracci e auguri inizierà il tradizionale scambio di regali. Una tradizione antica che ci accompagna fin dall’epoca romana.

Nonostante la crisi economica in atto, questa usanza non viene meno, almeno tra familiari e amici più stretti e per combattere la crisi c’è chi sceglie il riciclo.

Ma quali sono stati quest’anno i regali di Natale più gettonati? Proviamo a scoprirlo

Nonostante il caro-prezzi, secondo una indagine del Codacons, gli italiani non rinunciano ai doni. Ma i regali di Natale più gettonati cambiano, proprio in virtù dell’aumento dei prezzi.

Regali di Natale più gettonati: abbigliamento ed accessori moda

Non passa mai di moda il settore dell’abbigliamento e degli accessori moda. Questa categoria è al primo posto tra i regali più gettonati per Natale, in particolar modo per le persone care. Talvolta anche per i bambini si sceglie di acquistare qualcosa in un negozio di abbigliamento. I giocattoli, proprio a causa dell’aumento dei costi, hanno subito un calo.

Gli alimenti

Al secondo posti, quindi, a scavalcare proprio il settore giochi, abbiamo il settore alimentare. Ebbene si: tra i regali di Natale più gettonati ci sono bevande e cibi, soprattutto cesti a base di prodotti del made in Italy che negli ultimi anni hanno scalzato le classifiche.

I giocatoli

Ovviamente i giocattoli sono doni che non possono mancare per la gioia dei più piccoli e si posizionano comunque sul podio, seppur al terzo posto.

Elettronica, libri, musica, arredamento o accessori per la casa

Nella top ten immancabili prodotti elettronici, ma anche i libri, dischi (con il prepotente ritorno dei vinili), accessori per la casa o piccoli oggetti di arredamento.

Queste categorie occupano rispettivamente quarto, quinto e sesto posto nella graduatoria dei regali più gettonati di Natale.

Gli elettrodomestici

Al settimo posto ci sono gli elettrodomestici. Piccoli accessori per le persone care, come uno spremiagrumi, un fornetto, una macchina per caffè.

Profumo e cura del corpo

Gli accessori di profumeria non mancano mai. È vero profumi e trucchi sono oggetti molto personali e legati ai gusti delle persone, ma la realtà è che non manca mai chi decide di farne dono. Regali più gettonati di Natale: borse, cinture e portafogli

In calo, ma sempre nella top ten dei regali di Natale ci sono gli accessori di pelletteria, soprattutto borse da donna. Per l’uomo cinture e portafogli.

Gioielli e orologi

Chiudono la lista delle 10 categorie di regali più gettonati di Natale i prodotti di gioielleria. Gioielli per le donne, prodotti di argenteria o orologi restistono tra i doni, nonostante l’aumento dei prezzi.

Il tuo regalo entra in queste categorie? La speranza è comunque che il dono sia gradito. Non sempre accade, nonostante lo stupore e i ringraziamenti di facciata. Ecco perché, visto anche l’aumento dei prezzi, stando alle stime 1 italiano su 4 deciderà di riciclare i regali di Natale.

Un numero che cresce sensibilmente. Sempre più inoltre, a gennaio i regali di Natale tutt’altro che ambiti finiscono on line per essere messi in vendita attraverso siti, App o social network.