Le piattaforme di streaming più famose nel 2022

Da quando è stato introdotto si è capito che si aveva a che fare con la soluzione del secolo. Lo streaming è certamente uno dei servizi più importanti che offre internet e che permette di visualizzare in qualsiasi momento tutto ciò che si desidera. Sono moltissime le aziende che hanno colto la palla al balzo e hanno sfruttato questo strumento per creare un vero e proprio business. Un esempio pratico può essere sicuramente netflix americano, tra i pionieri nella diffusione dello streaming di serie tv e film. Dalla sua creazione in poi si sono susseguite una serie di piattaforme che offrono moltissimi contenuti, come cartoni animati, sport, documentari e moltissimo altro ancora.

Oramai l’intrattenimento audiovisivo viaggia sui canali digitali e sulla fruizione rapida di contenuti per accontentare l’utente digitale che vuole tutto subito. Ecco che qui si inseriscono le piattaforme streaming con i loro cataloghi ricchi di prodotti da guardare e con costanti esclusive che permettono di aggiornarlo.

Chiaramente all’interno di ogni singola piattaforma si accede tramite abbonamento (mensile o annuale) e permette la fruizione di tutto ciò che si vuole comodamente seduti sul divano della propria abitazione!

Ma quali sono al momento le più popolari online? Vediamole!

Netflix

Appena si legge “streaming” non si può non pensare a Netflix. La sigla e la transizione del logo dell’azienda sono divenuti iconici, rendendolo riconoscibile ad occhi chiusi in tutto il mondo. È sicuramente il leader di questo settore e viaggia su numeri incredibili, con costanti aggiornamenti sulle ultime uscite cinematografiche e l’inserimento di cult. Per guardarlo basta avere una connessione a interne, dispositivo e abbonamento. Lo si può trovare su pc Windows oppure Mac, tablet, smartphone e smart tv. Addirittura le console consentono di godere dei servizi di Netflix. Insomma è innegabile come con il tempo sia divenuto una vera e propria istituzione.

Amazon Prime Video

Principale competitor di Netflix è Amazon Prime Video, piattaforma streaming di Amazon, leader e-commerce. Questo viene offerto insieme all’abbonamento Prime Video che permette all’utente di poter avere i pacchi in un solo giorno e tantissimo altro ancora. Anch’esso gode di un vasto catalogo e produzioni esclusive, il che lo attestano come principale antagonista di Netflix, specialmente per la presenza della Champions League. C’è una prova di 30 giorni per provare Amazon Prime Video, ma con la limitazione che non si può godere solamente della fruizione di contenuti, ma bisogna sottoscrivere l’abbonamento generale all’azienda di Jeff Bezos. In qualunque caso non si è soddisfatti si può tranquillamente disdire.

DAZN

Se invece siete amanti dello sport, non potete non affidarvi a DAZN. È tra le più importanti piattaforme di streaming sportivo fino a questo momento. Chiunque sia appassionati di calcio, MotoGp e tanto ancora può abbonarsi a DAZN e sedersi comodamente per seguire gli eventi in programma. Fino al 2024 sarà trasmessa in esclusiva la Serie A, oltre all’Europa League e varie coppe internazionali, come la Copa Libertadores, FA Cup, Serie B, La Liga, Champions Femminile e canali dedicati alle squadre di calcio. Come se non bastasse è possibile guardare UFC, le varie categorie del Motomondiale e Indycar.

Disney+

Infine non poteva mancare Disney+, servizio streaming arrivato in Italia in piena pandemia da Covid-19 nel 2020. Qui vengono distribuiti contenuti di intrattenimento targati Disney Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Star e altri brand. Il tutto per la prima volta sotto un’unica piattaforme.

Anch’esso funziona sotto abbonamento e con l’ausilio di internet. I dispositivi su cui usarlo sono molteplici e i contenuti adatti ad ogni fascia d’età. È perfetto se si vuole passare qualche serata vedendo vecchi cult della Disney oppure film di supereroi che tanto sono amati dai più piccoli.