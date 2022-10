Scuolabus ad Agropoli: ecco tutte le tariffe

Partirà nel mese di novembre il servizio scuolabus. Il Comune ha pubblicato l’avviso per raccogliere le adesioni. C’è tempo fino al 2 novembre prossimo per presentare domanda.

Come presentare domanda per lo scuolabus ad Agropoli

Le domande per il servizio scuolabus ad Agropoli dovranno essere trasmesse mediante posta elettronica al seguente indirizzo email: protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it; in alternativa a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Agropoli dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30 e il martedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Le tariffe

Ma quali sono le tariffe per il servizio scuolabus ad Agropoli? Il trasporto sarà gratuito per chi ha l’esenzione totale, cioè per chi ha un reddito ISEE fino a 5000 mila euro.

Da 5001 a 10000, l’abbonamento mensile allo scuolabus costerà 20 euro; 100 euro quello annuale. Per il secondo figlio 10 euro al mese o 50 all’anno. Per chi ha un valore Isee fino a 20mila euro la tariffa è di 30 euro al mese e 150 euro l’anno; 15 euro al mese e 75 euro l’anno per il secondo figlio.

Oltre i 20mila euro lo scuolabus ad Agropoli costerà 40 euro al mese o 200 euro l’anno; 20 euro al mese e 100 l’anno per il secondo figlio. Il terzo figlio è sempre esente.

I punti di raccolta degli alunni verranno stabiliti sulla base delle richieste pervenute.