L’Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile Alis, guidata da Guido Grimaldi, spegne sei candeline

– Alis, l’Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile presieduta da Guido Grimaldi, compie sei anni di attività. Il suo contributo fondamentale nel mondo del trasporto sostenibile è rimarcato da Domenico De Rosa, amministratore delegato del gruppo di Logistica SMET, socio fondatore e Presidente della Commissione dell’Intermodalita’ marittima e delle Autostrade del Mare.

“Festeggiamo oggi i primi 6 anni di ALIS insieme al nostro Presidente Guido Grimaldi – ha spiegato Domenico De Rosa, Ceo del Gruppo SMET – ALIS nasce come un’idea associativa innovativa che ha messo in rete tutti i protagonisti del mondo della Logistica e dei Trasporti. Tanto è stato realizzato e ancora di più possiamo fare nel nostro viaggio per un autotrasporto più forte e una mobilità delle merci sempre sostenibile e intermodale”.

ALIS, Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, è la realtà associativa di riferimento del popolo del trasporto e della logistica in Italia e in Europa. Conta circa 2mila realtà ed aziende associate, per un totale di oltre 220mila lavoratori, un parco veicolare di oltre 190mila mezzi, più di 142mila collegamenti marittimi annuali, più di 165 linee di Autostrade del Mare, 205mila collegamenti ferroviari annuali, oltre 190 linee ferroviarie e 52 miliardi di fatturato aggregato.

ALIS riunisce insieme compagnie armatoriali, società di autotrasporto, imprese ferroviarie, terminalisti, spedizionieri, aziende fornitrici di servizi di trasporto e logistica, interporti, ITS e – in qualità di soci onorari e partners istituzionali – porti, aeroporti, Università e centri di ricerca.

www.smet.it