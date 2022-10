Omignano, potenziamento del centro comunale con funzione ricreativa ed educativa

Il Comune di Omignano, guidato dal sindaco Raffaele Mondelli, ha ricevuto risorse dal Ministero per le Pari Opportunità e per la Famiglia da destinare al potenziamento del centro comunale con funzione educativa e ricreativa destinato alle attività dei minori con sede in località Pedemontana di Omignano Scalo.

«Tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale rientra, promuovere e sostenere la centralità dei processi educativi che vedono attive famiglie e Comune attraverso iniziative che si concretizzano in servizi educativi e ricreativi destinati alle attività dei minori, soprattutto in una fase così delicata di emergenza sanitaria che ha avuto ricadute sull’organizzazione familiare e sui tempi e le modalità di cura familiari», fanno sapere da palazzo di città.

I Contributi dal Ministero

Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte ai figli, il Dipartimento per le politiche della famiglia, in collaborazione con ANCI, ha proceduto a ripartire la somma di 58 milioni di euro per l’anno 2022, così come previsto dal decreto–legge 21 giugno 2022, n. 73.

Ecco cosa prevedono le risorse stanziate dal Ministero

Le risorse stanziate dal Ministero, per il finanziamento delle iniziative da attuare nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2022, puntano alla promozione e al potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto criticità, emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori.

E ancora quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori.

Le risorse potranno essere impiegate, ad esempio, per acquistare beni e servizi, direttamente o tramite una procedura di appalto prevista dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Potenziamento delle attività come strutture mobili per ospitare le attività all’aria aperta per i bambini, e ancora, servizi di sanificazione, servizi per la ristorazione ecc.

Inoltre, c’è la possibilità di sottoscrivere protocolli, convenzioni, contratti con Enti pubblici e privati, realizzare interventi di costruzione, riorganizzazione di strutture e spazi destinati ai bambini per le attività.

Il Comune di Omignano risulta beneficiario della somma di euro 1.767,93, e ha deciso di destinarla per il potenziamento del centro comunale in Via Pedemontana.