Agropoli, un progetto rivolto al benessere e all’educazione dei minorenni

Atto di indirizzo per l’approvazione della manifestazione d’interesse con l’obiettivo di realizzare iniziative rivolte al benessere dei minori e contrastare la povertà educativa da attuare entro il 31 dicembre sul territorio comunale di Agropoli. L’obiettivo è avviare un progetto diretto ai minorenni.

Un progetto rivolto ai minorenni ad Agropoli

Nello specifico, l’amministrazione comunale, intende partecipare all’avviso pubblico indetto dal Ministro per le Pari opportunità e la famiglia, che ha pubblicato l’elenco provvisorio dei Comuni beneficiari delle risorse finanziarie.

Lo scopo del progetto, rivolto ai minorenni, è quello di favorire il benessere dei minorenni attraverso attività culturali, sostegno scolastico, di socializzazione, di educazione, laboratori ludici e teatrali da attuare sul territorio. Il progetto rientra nel Decreto Legge n° 73 del 2021 recante: semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro.

In particolare, prevede un fondo di 58 milioni di euro destinato ai Comuni anche in collaborazione con Enti pubblici e privati.

Agropoli, ecco alcune delle iniziative che prevede il progetto per i minorenni

Le iniziative devono essere indirizzate alle famiglie, mediante l’offerta di opportunità rivolte ai figli, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse a seguito dell’impatto generato dalla pandemia da Covid-19, sul benessere psico- fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori e alla promozione delle materie STEM tra bambini e bambine.

Le risorse potranno essere impiegate, ad esempio, per acquistare beni e servizi, direttamente o tramite una procedura di appalto prevista dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Potenziamento delle attività come strutture mobili per ospitare le attività all’aria aperta per i bambini, e ancora, servizi di sanificazione, servizi per la ristorazione ecc.

Inoltre, c’è la possibilità di sottoscrivere protocolli, convenzioni, contratti con Enti pubblici e privati, realizzare interventi di costruzione, riorganizzazione di strutture e spazi destinati ai bambini per le attività.

Le finalità

Un modo per essere vicini a famiglie e ai ragazzi minorenni in un momento particolarmente complesso per via della pandemia che ha costretto milioni di ragazzi in casi senza possibilità di poter condividere, socializzare con i pari. Le attività saranno incentrate, principalmente, alla condivisioni di idee ed iniziative specifiche rivolte a giovani ed adolescenti.