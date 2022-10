Turismo ed eventi ad Agropoli: Mutalipassi in Regione a caccia di fondi

Il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, in Regione Campania a caccia di fondi per i prossimi eventi e per implementare i servizi. Con lui l’assessore agli eventi Roberto Apicella. La delegazione agropolese ha incontrato l’assessore al turismo Felice Casucci.

Turismo ad Agropoli: incontro in Regione

«Abbiamo parlato di progettualità relativa ad eventi ed iniziative da portare avanti da qui ai prossimi cinque anni – ha spiegato Mutalipassi a margine dell’incontro – Gli obiettivi principali sono il miglioramento dei servizi e puntare tanto sulla destagionalizzazione attraverso la promozione di iniziative accattivanti, sfruttando le attrattive presenti in città».

Il primo cittadino, riprendendo un leit motiv dell’omologo di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, dice che «Sarà importante collaborare anche con i Comuni limitrofi, facendo della nostra costa e delle sue peculiarità un forte attrattore tutto l’anno. Tante sono le opportunità in essere: dal turismo religioso a quello sportivo, naturalistico e quello relativo alla sentieristica, quello archeologico, che dovremo ulteriormente integrare».

La polemica

Mutalipassi, poi, non perde l’occasione per polemizzare con la vecchia amministrazione di Agropoli (di cui però lui stesso faceva parte) rea di non aver mai avuto alcun incontro con l’assessore al turismo e alla semplificazione amministrativa dal suo insediamento.

«Ci siamo dati appuntamento a fine ottobre, quando sarà il componente dell’esecutivo regionale a venire nella nostra città per poter constatare da vicino quanto gli abbiamo illustrato», ha concluso.