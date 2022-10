Presidente della Provincia, convocati i comizi. Alfieri scalda i motori

Con apposito decreto il Presidente della Provincia di Salerno ha definito la data per l’elezione del Presidente dell’Ente. È stato lo stesso Michele Strianese ad annunciarlo.

Presidente della Provincia: convocati i comizi

L’appuntamento è per domenica 20 novembre 2022. Le operazioni di voto, poi, si svolgeranno dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nel seggio costituito presso la sede della Provincia di Salerno.

Come prevede la legge i comizi elettorali vengono convocati entro il 40° giorno antecedente a quello della votazione e sono elettori i Sindaci e i Consiglieri comunali dei 158 Comuni ricompresi nel territorio della provincia in carica alla data delle elezioni.

I nomi in corsa per la presidenza

Probabile che il Pd scelga di cambiare rotta. Non ci sarà più Michele Strianese, la cui azione si è rivelata poco efficace, come la sua comunicazione.

Potrebbe essere invece Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum, il designato per ricoprire il ruolo di candidato presidente della Provincia. Alfieri è già stato assessore ai lavori pubblici e consigliere della Provincia di Salerno, in un periodo caratterizzato dalle inchieste sugli appalti che hanno portato a provvedimenti nei confronti di ex amministratori e funzionari.

La sua elezione alla Provincia garantirebbe l’opportunità di estendere il suo potere politico su tutto il salernitano. Considerato che a votare saranno solo gli amministratori locali, il centro-sinistra dovrebbe confermare la sua egemonia, ma il centro-destra, forte anche del recente risultato elettorale, si preparerebbe per proporre un suo candidato di rilievo.