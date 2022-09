Pulizia e decoro a Vallo della Lucania: amministrazione in campo

Maggiore pulizia del territorio di Vallo della Lucania, non solo grazie agli operatori ecologici ma soprattutto con il contributo dei cittadini. L’amministrazione comunale è al lavoro per garantire il decoro della città e lancia un appello anche ai cittadini affinché facciano la loro parte. «Vallo ha un cuore verde, aiutaci a mantenerla pulita», il motto pensato dall’esecutivo per incentivare tutti a rispettare il proprio paese.

Pulizia a Vallo della Lucania: le iniziative

Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha incontrato anche i responsabili della Sarim, la ditta che si occupa dell’igiene urbana in città. All’azienda è stata chiesta e ottenuta una pulizia straordinaria delle strade dell’intero comune e una maggiore attenzione sul territorio di Vallo della Lucania.

Il commento

«Stiamo provando a fare il massimo per tenere pulito il nostro Comune ma, spesso, siamo costretti a far intervenire gli operatori della Sarim anche per rimediare a piccoli ma significativi gesti di inciviltà consistenti nell’abbandono incontrollato di rifiuti», dicono da palazzo di città.

Presso il centro cilentano esiste anche una figura innovativa: il supervisore del servizio di raccolta rifiuti, ormai attiva da anni. A lui è possibile segnalare eventuali disservizi o criticità. Un modo per migliorare il servizio anche grazie al contributo dell’utenza.