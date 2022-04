Vallo, degrado nel quartiere Spes: eseguiti interventi di pulizia

VALLO DELLA LUCANIA. Eseguita la pulizia degli spogliatoi e dell’area fitness in zona Spes. Lo ha reso noto il consigliere comunale Antonio Bruno. Gli interventi sono stati eseguiti dalla Cooperativa sociale “Al Servizio della città”, cui è affidata la gestione del Parco Stella del Mattino e dell’area fitness in zona Spes.

Degrado nel quartiere Spes: le segnalazioni

L’opera di manutenzione si era resa necessaria dopo alcuni atti vandalici segnalati nei giorni scorsi.

Ignoti avevano devastato i locali spogliatoi, sporcato i locali, rischiato di danneggiare il campo sportivo. La denuncia era arrivata tramite i social. Purtroppo, però, non si è trattato di un episodio isolato.

Da tempo, infatti, i residenti lamentano un utilizzo non consono dell’area con gruppi di ragazzini che vi si riuniscono in particolare in orario notturno o nei weekend gruppi. Gli stessi utilizzano gli spogliatoi per divertirsi, danneggiano i locali e il vicino campetto.

Ma non solo: ci sono anche problemi legati alla mancata cura dei luoghi. Una fogna che perde da mesi, erba alta, resti di potatura mai rimossi, ecc… Inoltre l’area è accessibile a tutti, mancano controlli ed anche il sistema di videosorveglianza sarebbe non funzionante.

La manutenzione

Una situazione di degrado, insomma, a poca distanza da un asilo. Di qui l’appello ad interventi, eseguiti negli ultimi giorni.

La richiesta dei residenti, però, è di una maggiore attenzione all’area affinché possa essere garantita la normale fruibilità e la necessaria sicurezza dell’area.

Mancano i fondi, precisano da palazzo di città, evidenziando la difficile situazione finanziaria ereditata.