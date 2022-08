Il Comune di Ottati, aderisce alla Lega delle Autonomie Locali, i dettagli

OTTATI. Il Comune, retto dal sindaco Elio Guadagno, ha aderito alla Lega delle Autonomie Locali.

Lega delle Autonomie Locali: ecco cosa sono e l’adesione del Comune di Ottati

Nello specifico, è un’associazione che coinvolge comuni, province, città metropolitane, regioni, unioni di comuni, costituitasi nel 1916 e impegnata per la crescita democratica e civile del Pese, attraverso un processo di rinnovamento istituzionale fondato sulla valorizzazione delle amministrazioni locali.

Le Autonomie Locali Italiane, in particolare, organizza convegni, seminari, sviluppando un’attività formativa e informativa sui temi legati alle riforme istituzionali, svolge attività di monitoraggio e commento della produzione normativa di interesse delle Amministrazioni locali, elabora studi e ricerche sulle materie e sui settori più rilevanti per le attività degli Enti locali.

Con la sola adesione, inoltre, fornisce gratuitamente agli amministratori e al personale tecnico- amministrativo, servizi come help desk di servizio legale di primo livello, un seminario tecnico gratuito, assumendo così un importante valore per l’amministrazione che può avvalersi di questi supporti tecnici.