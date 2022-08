Tortorella, l’orchestra Talamini Sax e Co in concerto all’antico abside restaurato

Sarà un mese ricco di eventi, nel Borgo di Tortorella. Si inizia venerdì 12 agosto con l’orchestra Talamini Sax e Co, diretta dal maestro Claudio Mautone.

Il concerto, organizzato dal Comune di Tortorella, si terrà nell’incantevole scenario di piazza Sacra Famiglia (alle 21:30) che ha restituito alla luce un gioiello d’arte. Da poco l’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Nicola Tancredi, ha restaurato un abside risalente all’anno 1000.

L’orchestra che si esibirà in questa scenografica cornice coGenmprende 15 elementi: Maria La Neve al flauto-ottavino, Thomas Martino e Alessia Milito, sax soprano, Valeria Liserre, Giuseppe Spanò, Sara Ciaravolo e Giulia Durante, sax alto, Rosa Mannarino, Luca Percopo e Riccardo Caminiti al sax tenore, Piervito Rinaldi e Giuseppantonio Di Lascio, sax baritono, Donato Cavaliere, sax basso e Gianfrancesco Armetano alla batteria.

L’orchestra accompagnerà la voce di Elisa Cesarini. I brani che la Talamini Sax e Co presenterà a Tortorella, spaziano da Oblivion di Piazzolla a Etta James con At last, da You Know I’m No Good di Amy Winehouse a Il nostro concerto di Umberto Bindi.