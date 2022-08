A Celle di Bulgheria si va a lezioni di felicità

CELLE DI BULGHERIA. Lezioni di felicità in piazza per combattere il bullismo. È l’iniziativa del Comune di Celle di Bulgheria, organizzata in sinergia con il Piano di Zona S9 e la Cooperativa sociale Tertium Millennium. L’appuntamento è per domani 9 agosto, alle ore 21, in piazza Umberto 1.

“Si tratta di progetto dedicato al bullismo, pensato per i nostri giovani – ha spiegato il sindaco Gino Marotta – che si pone come obbiettivo quello di educare i ragazzi attraverso il potere della musica. La musica come strumento per abbattere qualsiasi tipo di barriera”.

Ad animare la serata toccherà al dj Marco Montefusco. “Dobbiamo e vogliamo tutelare i ragazzi e stimolarli a tirar fuori quel principio di tolleranza e di rispetto reciproco affinché si possa collaborare e crescere in maniera più sana – ha spiegato Montefusco – E per fare questo utilizzeremo la musica”.

“Da sempre come amministrazione comunale abbiamo messo in campo progetti contro il bullismo e il cyberbullismo – ha ribadito la consigliera delegata alla Politiche Sociali Antonella Iuculano – vogliamo educare i ragazzi al rispetto dei valori e non lasciare solo nessuno”.

“Credo che non esista strumento migliore della musica per arrivare al cuore dei giovani – ha aggiunto Gianfranca Di Luca, la coordinatrice del Piano di Zona S9 – Sono molto entusiasta di questo progetto che ha già raccolto ottimi risultati in altri Comuni del Piano di Zona”.