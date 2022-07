12enne morto al parco acquatico: dramma a Battipaglia

Un ragazzino di 12 anni è morto ieri in un parco acquatico di Battipaglia. Le cause del decesso potrebbero essere dovute ad un improvviso malore ma sono ancora in corso di accertamento.

Il 12enne era originario di Pompei. Si era da poco lanciato da uno scivolo. Arrivato in acqua, è riuscito ad uscire dalla piscina ma poi la situazione è precipitata.

Il decesso, secondo gli investigatori, potrebbe essere stato provocato da un malore o da un colpo subito mentre percorreva lo scivolo.

Sotto shock i presenti che hanno assistito inermi alla scena.