Tir imbocca tangenziale contromano e provoca incidente

Un tir intorno alle 6.45 ha imboccato contromano la tangenziale di Salerno venendo dall’autostrada all’altezza dello svincolo di Pontecagnano, direzione Sud. Il mezzo pesante, per fortuna, non si è scontrato con vetture che procedevano in senso opposto ma si è posizionato di traverso sulla carreggiata bloccando la circolazione.

Tir contromano sulla tangenziale: strada chiusa

A causa di un incidente, temporaneamente chiusa sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore” la carreggiata in direzione Sapri, al km 65,250 in località Pontecagnano (Salerno).

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.