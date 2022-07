Oroscopo del giorno dopo: 23 luglio

Oroscopo del 23 luglio 2022:

Ariete (segno di fuoco) 21 marzo-20 aprile

Tiratevi su e cercate di fare buon viso a cattivo gioco in questo sabato di Santa Brigida: oggi certe leggerezze nei vostri confronti non le sopportate, tuttavia, mantenete il vostro abituale contegno e cercate di superare questa giornata nel migliore dei modi. Oggi siate coraggiosi nell’affrontare una situazione che potrebbe richiedere davvero tutta la vostra forza ed energia per essere risolta. Siate coerenti e fermi nelle vostre posizioni e cercate di volgere la situazione a vostro favore. Non disprezzare i lavori extra che ti offriranno. Per quanto concerne l’amore, potresti incontrare quella persona perfetta e una scarica di farfalle attraverso il tuo stomaco nel vedere questa persona sarà indicativa di ciò! Lascia che la tua intuizione ti guidi se le farfalle non riescono a farlo! Questo dice per te il tuo oroscopo.

Le stelle consigliano: CORAGGIO

Toro (segno di terra) 21 aprile-20 maggio

Se credete di aver perso in una questione che vi sta a cuore in questo sabato di Santa Brigida, sappiate che Giove vi offrirà più di un opportunità per ribaltare una situazione che ormai vi invitava ad arrendervi. Le vostre certezze oggi potrebbero essere messe in crisi: Marte e Mercurio non sono proprio favorevoli e sono possibili momenti di crisi, soprattutto in serata. Non affaticatevi troppo nel cercare le ragioni di un vostro insuccesso: piuttosto rimboccatevi le mani e datevi da fare. Non lasciatevi distrarre dai troppi impegni: piuttosto sarebbe ora di pensare un po a voi stessi cambiando stile di vita e creando intorno a voi quell’armonia che vi è necessaria. Lasciate che i dubbi che vi investono sulla persona amata se li porti via il vento. Con il tempo imparerete a distinguere le naturali incertezze dai dubbi immotivati.

Le stelle consigliano: CONCENTRAZIONE

Gemelli (segno di aria) 21 maggio-21 giugno

In amore portate avanti le vostre idee e con decisione: non vi curate delle critiche che vi rivolgono in questo sabato di Santa Brigida, in fondo potrebbero essere interessate. Cercate in ogni caso di privilegiare i vostri sogni e di fare in modo che si realizzino. Qualcuno osserva il vostro operato e la diligenza che state mettendo nel compiere il vostro dovere: curate di farlo sempre con puntualità e profitto. Siete sollecitati a prendere alcune decisioni tra le quali ci sono quelle che potrebbero cambiare il vostro futuro. Esaminate bene ogni cosa e non fatevi condizionare da pressioni esterne. Date le occasioni giuste a chi vi sta vicino per rimediare a un suo errore: oggi particolarmente evitate di essere severi con chi vuole solo recuperare la vostra fiducia. Questo dice il tuo oroscopo.

Le stelle consigliano: PONDERAZIONE

Cancro (segno di acqua) 22 giugno-22 luglio

Fate un pò di ordine nella vostra vita e ne avrete a breve dei vantaggi: in particolare tra le amicizie fate chiarezza con voi stessi e tagliate senza pietà in questo sabato di Santa Brigida quelle che vi sembrano poco sincere o interessate. Poche speranze per chi oggi attende una notizia di una certa importanza: tutto è rinviato a domani o alla settimana successiva. Forte ambizione. Attento a non esagerare con la voglia di comandare. E’ il caso di rischiare e di far venire il classico nodo al pettine Non temete di guardarvi intorno oggi: buone occasioni per nuove conoscenze o possibilità di rivedere qualche vecchio amico che potrebbe essere più interessante del solito. Datti da fare. Potrai raggiungere ottimi risultati se ti concentrerai. Qualche lieve difficoltà nel lavoro. Ottima giornata per le vostre riunioni sociali.

Le stelle consigliano: DETERMINAZIONE

Leone (segno di fuoco) 23 luglio-22 agosto

Fate economia in questo sabato di Santa Brigida: i tempi sono difficili e potreste pentirvi di non aver risparmiato. Nuove e più vibranti emozioni da un rapporto d’amore o di amicizia che oggi potrebbe farsi particolarmente interessante e intrigante. Cercate tuttavia di contenere il vostro entusiasmo per non cadere tra le braccia di chi non vorreste . Oggi è il giorno in cui chi è nato di domenica, mercoledì e venerdì, dovrà mettere alle strette e con le spalle al muro il proprio partner che non sembra essere deciso nei sentimenti e nelle cose concrete. . Avete bisogno di distrarvi e di cercare nuove prospettive che vi allontanino dalla routine: anche se non disponete di grandi risorse potrebbe essere il momento di pensare davvero a un viaggio. Cercate di passare il vostro tempo con gli amici che meritano.

Le stelle consigliano: RELAX

Vergine (segno di terra) 23 agosto-22 settembre

All’inizio di questo sabato di Santa Brigida dovrai fare attenzione a quello che dici. Qualcuno che consideri vicino potrebbe sparlare su di te. Pesa le tue frasi prima di parlare. Prova a parlare di te con le persone che consideri più vicine. Astenersi dal discutere di una terza persona. Puoi viaggiare oggi in città diverse. Sii chiaro nell’esprimerti. Tenderai a idealizzare eventi e persone. Abbi maggiore cura della tua salute. Potresti incontrare una vecchia conoscenza con cui condividere ricordi nostalgici. Non avrai tempo per risolvere problemi banali. Oggi si sono accumulati tanto da apparire grandi, e ti sentirai impigliato in questa situazione. La questione è diventata complicata e tu non sai da dove cominciare. Si consiglia di parlare ed alla fine del giorno ti troverai a tuo agio con il tuo partner.

Le stelle consigliano: RISERVATEZZA

Bilancia (segno di aria) 23 settembre-22 ottobre

Questo sabato di Santa Brigida sarà il giorno perfetto per rivalutare la situazione attuale della tua vita e dare priorità ai tuoi progetti. Se da un po ‘di tempo ti concedi un pò di relax e accumuli lavoro, oggi troverai un incredibile aumento di energia che ti aiuterà a organizzare i tuoi progetti in modo soddisfacente. Questo è il momento migliore per scartare quelli che non sono più utili e finire gli altri invece di iniziare un nuovo progetto. Ti sentirai molto emotivo oggi. Entrambe le emozioni positive e negative affollano il tuo cervello oggi. Quindi, questo non è il momento migliore per prendere una decisione cruciale per quanto riguarda la tua vita romantica. Tuttavia, è un momento eccellente per amore e romanticismo, specialmente se hai già una relazione impegnata. Le persone single si troveranno a raggiungere qualcuno che mostri anche un leggero interesse.

Le stelle consigliano: PRUDENZA

Scorpione (segno di acqua) 23 ottobre-22 novembre

Se siete irrequieti mettetevi l’animo in pace in questo sabato di Santa Brigida: nel primo pomeriggio lo sarete di più e senza motivo. Ma niente paura tutto procede con regolarità e in serata vi sentirete meno agitati e più rilassati. Oggi potrai fare degli ottimi affari. Favoriti gli investimenti. Buone notizie. Le nuove amicizie ti gioveranno particolarmente e se sei nato di martedì e mercoledì ne potresti fare davvero di interessanti. Un amico vi farà vivere emozioni nuove e potrebbe essere la persona giusta per distrarvi da certe sofferenze che vi trascinate dentro da troppo tempo. Lettere, telefonate, spostamenti, novità. Giorno molto movimentato. Il Sole ti regalerà tanta benefica energia. Vivere in un sogno e di sogni va bene, ma non sempre necessariamente è il meglio per voi. Dovrete essere più realistici se volete venire fuori da alcune situazioni che vi stanno creando problemi.

Le stelle consigliano: CONCRETEZZA

Sagittario (segno di fuoco) 23 novembre-21 dicembre

Questo inizio di sabato di Santa Brigida farà sentire più ispirato e finirai per chiudere tutti gli impegni che potrebbero essersi accumulati oggi. Cancellare questo ti darà un bel senso di realizzazione e questo sarà notato dalle persone che ti interessano. Il risultato è che otterrete più apprezzamento sia a casa che sul posto di lavoro. Sii chiaro nell’esprimerti. Tenderai a idealizzare eventi e persone. Abbi maggiore cura della tua salute. Potrebbe essere necessario discutere con i vostri cari per fermarli per il loro bene. Potrebbero non accogliere la nostra opinione ma devi far capire loro il tuo punto di vista. Non agitarti troppo altrimenti perderai la tua rilevanza. Non arrabbiatevi con chi non ha colpa.. Gli alterchi non dureranno a lungo e alla fine otterrai più rispetto dal tuo partner.

Le stelle consigliano: PAZIENZA

Capricorno (segno di terra) 22 dicembre-20 gennaio

Abbiate cura della vostra salute in questo sabato di Santa Brigida e non disperdete i sacrifici che fin qui avete fatto. Curate bene e di più la vostra alimentazione e praticate un sano sport. Concedetevi un meritato riposo e cercate di non affaticarvi in questo periodo : oggi è un buon giorno per tutti i nati di mercoledì. Approfittate di Giove che vi sorride e potrebbe regalarvi qualche successo importante. Ottime possibilità di conquistare stima e fiducia della persona che avete nel cuore: mostratevi interessati a ogni cosa che fa e, se occorre, cercate di farvi coinvolgere. Le idee sono quelle e bastano per concretizzare un piccolo progetto che avete in mente ormai da tempo. Anche se con risorse limitate potreste pensare, oggi, di gettare la basi. Cercate di essere più tolleranti perché potreste trovarvi al suo posto.

Le stelle consigliano: CALMA

Acquario (segno di aria) 21 gennaio-19 febbraio

Le stelle consigliano: CALMA

Pesci (segno di acqua) 20 febbraio-20 marzo

Organizzerai il tuo tempo libero coinvolgendo parenti ed amici nelle tue iniziative in questo sabato di Santa Brigida. Cerca di non farti prendere dalla nostalgia per una storia ormai finita da tempo! Guardate alla vita con un nuovo punto di vista e da una diversa angolazione: rimediate ai piccoli errori e portate pace nel vostro ambiente. Sii chiaro nell’esprimerti. Tenderai a idealizzare eventi e persone. Abbi maggiore cura della tua salute. Dimostrazioni d’affetto dagli amici. Oggi avrete mille piccole occasioni per rivalervi su chi vi infastidire da tempo. Venere vi renderà molto affascinante ma non pavoneggiatevi troppo. Anzi , cercate nell’umiltà il giusto riparo. Buone opportunità per cambiare qualcosa nella vostra vita: liberatevi di vecchi pregiudizi e di cose inutili che vi frenano nell’entusiasmo o lasciano brutti ricordi.

Le stelle consigliano: INTRAPRENDENZA