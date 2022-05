Sondaggio: continuerai ad indossare la mascherina anche dove non è obbligatoria?

Aria di cambiamento, nuove regole Covid.

Dal 01 maggio, per green pass e mascherine sono scattate diverse disposizioni. Per tutte le attività all’aperto non si dovrà più mostrare il green pass e non è prevista la mascherina, ma non solo.

Prendere un caffè al bar, non sarà più così “difficile”, fare la spesa al supermercato o andare in palestra sarà esattamente come prima della pandemia.

Una decisione che, spiega il sottosegretario alla Salute Costa: “sia un messaggio di fiducia nei confronti dei cittadini”.

Già perché spetta solo a noi decidere quando e se è giusto indossare la mascherina durante le ore di shopping e nel tragitto che va dall’ingresso del ristorante al tavolo.

Dal nostro sondaggio si evince che l’85% dei lettori, continuerà però ancora ad indossarla.

“Lo ripeterò all’infinito, è una buona arma per difenderci dal Covid e da altro” dice Cristina.

Federica scrive, “C’ho fatto l’abitudine, non sono tanto sicura di volerla togliere”.

Ancora più scettico Daniele, “ Tra qualche mese ne ripagheremo le conseguenze”.

Tuttavia, se in un primo momento tale obbligo cadeva anche per i luoghi di lavoro, è di ieri la decisione dei ministeri del Lavoro e della Salute, di confermalo fino al 30 giugno prossimo.

Approvazione netta da parte dei sindacati che fortemente si sono battuti per questo nuovo protocollo a difesa e garanzia dei lavoratori.

Al prossimo sondaggio!