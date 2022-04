Cilento: oggi l’addio a Stefano e Giovanna

Due comunità stravolte dal dolore. Stella Cilento ed Aquara oggi saluteranno per l’ultima volta due giovani, portati via da un male che non gli ha lasciato scampo. Nel centro del Monte Stella alle 15:30 è previsto l’ultimo saluto a Stefan Ion Gosav. Aveva soltanto 13 anni e da quasi due anni combatteva con un brutto male.

La notizia della sua morte ha scosso la comunità locale che si è subito stretta ai genitori, Mariana e Costantino, di nazionalità rumena ma da anni residenti nel Cilento, dove si erano perfettamente integrati.

Il sindaco Francesco Massanova ha proclamato per oggi il lutto cittadino, con l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali.

Lutto cittadino anche ad Aquara. Il centro alburnino piange la scomparsa della 33enne Giovanna Marchese, anche lei portata via da una grave malattia.

La giovane, molto attiva in ambito civile e sociale, è ricordata con affetto e stima nella comunità locale. Oggi la salma giungerà al cimitero, alle ore 15:00, per la benedizione e la tumulazione.