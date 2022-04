Stella Cilento piange Stefano: aveva solo 13 anni

STELLA CILENTO. La comunità di Stella Cilento in lutto per la scomparsa di Stefano, un giovane del paese. Aveva solo 13 anni e da circa due anni stava lottando contro una brutta malattia che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Oggi la notizia della morte. Stefano era in cura presso l’ospedale Pausillipon di Napoli, dove i medici hanno messo in campo tutte le loro competenze per provare a salvargli la vita, ma alla fine il giovane ha perso la sua battaglia.

La famiglia di Stefano è originaria dell’Est Europa ma ormai da anni viveva in Italia dove era nato il giovane.

Parole di cordoglio da parte del sindaco Francesco Massanova. «Oggi è una triste giornata, il nostro piccolo concittadino Stefano è venuto a mancare, angelo tra gli angeli. Tutta la comunità di Stella Cilento si unisce all’immenso dolore che ha colpito Mariana e Costantino».

La morte di Stefano ha colpito la comunità, già duramente provata dalla morte di Chicco, un bimbo di appena 4 anni, anche lui sconfitto da un brutto male nella primavera del 2020.