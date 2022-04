Furti in abitazioni a Capaccio: 31enne in manette

Furti nelle abitazioni a Capaccio Paestum. Arrestato un 31enne. I carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo hanno fatto scattare le manette ai polsi di un magrebino pregiudicato senza fissa dimora. Per l’extracomunitario si sono aperte le porte del carcere, dovrà scontare una condanna definitiva ad otto mesi per furto aggravato.

Furti in abitazioni a Capaccio: le indagini

Irreperibile da oltre un mese, il ladro, dopo accurate ricerche, è stato finalmente assicurato alla giustizia. È stato processato e condannato quale autore di numerosi furti messo a segno all’interno di case vacanza sulla costa di Capaccio Paestum.

Diversi i casi di abitazioni svaligiate segnalati e denunciati alle forze dell’ordine. L’immigrato 31enne, dopo l’arresto, è stato condotto presso la casa circondariale di Poggioreale, a Napoli. L’arresto, avvenuto in sinergia con i colleghi del Nucleo Operativo Radiomobile, rientra nelle attività di controllo coordinate dalla Compagnia di Agropoli, agli ordini del capitano Fabiola Garello.

Gli episodi denunciati sul territorio

Un importante risultato delle forze dell’ordine per porre un freno al preoccupante fenomeno dei furti in abitazioni a Capaccio.

Poco meno di un mese fa una banda di ladri ha ripulito ben tre appartamenti nel giro di un’ora. Nel mirino i vari condomini siti in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, nei pressi dell’ufficio postale di Capaccio Scalo, dove fu saccheggiata anche la casa di un noto avvocato di Albanella.

I malfattori hanno depredato le abitazioni di tre noti negozianti della zona. Un triplice colpo, messo a segno nella tarda serata e, studiato probabilmente a tavolino, visto che negli immobili non vi era nessuno. I ladri si sono introdotti forzando gli infissi, dunque arrampicandosi esternamente. Ingente il bottino, tra cui orologi, oggetti di valore e preziosi, ma anche alimenti dal frigorifero. In uno degli appartamenti, dopo aver rovistato in camera da letto, sotto alcuni indumenti intimi hanno lasciato un cacciavite ritrovato e consegnato dalla proprietaria ai carabinieri della locale Stazione.

A Capaccio Capoluogo, nelle scorse settimane, i soliti ignoti sono finiti in due abitazioni in Via Stretta Calvario, nei pressi del municipio. I malfattori hanno divelto la recinzione del campetto adiacente una locale palestra per passare inosservati, poi, dopo aver forzato una finestra, si sono introdotti nella prima casa. Quindi hanno messo completamente a soqquadro il piano superiore alla ricerca di monili preziosi e denaro. Il tutto mentre i proprietari, marito e moglie, erano al piano di sotto a guardare la televisione.

Gli stessi furfanti, ancora incuranti della presenza di persone, non si sono fatti scrupoli entrando anche in un’altra abitazione vicina, arrecando non poco spavento ai proprietari. Questi, attirati da strani rumori, li hanno messi in fuga seppur sotto choc.