Dimissioni assessori: carabinieri in municipio ad Agropoli

AGROPOLI. I carabinieri della stazione di Agropoli si sono recati in municipio per acquisire la documentazione relativa alle dimissioni dei tre assessori della giunta Coppola. Si tratta di Rosa Lampasona, Vanna D’Arienzo e Roberto Mutalipassi (i primi tre in quota Pd, il terzo tesserato nel partito solo di recente).

Dimissioni di tre assessori: carabinieri in municipio

Un atto dovuto ma non sempre usuale, finalizzato a verificare le motivazioni del gesto ed escludere condizionamenti esterni.

Del resto proprio negli ultimi mesi è scattata un’attività di indagine nella vicina Capaccio Paestum finalizzata a verificare irregolarità sulla sfiducia all’allora sindaco Franco Palumbo (leggi qui).

Nel caso di Agropoli, al momento, non risultano indagati.