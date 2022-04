Costituito il gruppo di Protezione Civile a Castellabate

E’ stato costituito a Castellabate il Gruppo di Protezione Civile del Comune di Castellabate. Si tratta di trenta volontari pronti ad offrire un valido supporto e aiuto nella previsione, prevenzione e superamento delle emergenze, nell’assistenza in caso di soccorso causato da eventi naturali e non, nella collaborazione con il corpo della Polizia Municipale durante manifestazioni civili e private autorizzate dall’Ente.

Questo nucleo operativo verrà presto dotata di apposita sede e di apposito recapito telefonico a cui i cittadini potranno rivolgersi per urgenze e problematiche di vario genere.

“Ringrazio il Sindaco per la prestigiosa nomina di coordinatore del Gruppo dei volontari di Protezione Civile del Comune di Castellabate. La carica a me affidata pone in essere la rinascita di questo gruppo, già presente ed operante sul territorio comunale. Grazie al volere della nuova amministrazione sembra che il servizio della Protezione Civile Comunale abbia preso nuova vita, con la possibilità di poter fornire un grande e fattivo apporto per le esigenze e necessità di vario genere” dichiara Sergio Rodio.

“La costituzione di questo nuovo gruppo di volontari della Protezione Civile Comunale segna davvero un nuovo inizio non solo per l’amministrazione di cui faccio parte ma per l’intero territorio che finalmente potrà contare sul supporto e l’aiuto concreto di un gruppo di ben trenta volontari a diretto supporto dell’Ente. Sono davvero soddisfatto di questo nuovo gruppo e sono convinto che faranno davvero un lavoro eccellente per l’intero territorio” afferma il Consigliere con delega alla Protezione Civile Raffaele di Gregorio.

“Mi sento davvero di ringraziare questi trenta volontari che si sono messi al servizio dell’intera comunità. C’era la necessità di dotare il territorio di un gruppo pronto a dare un valido supporto e aiuto in situazioni emergenziali all’amministrazione, alla Polizia Municipale e all’intera cittadinanza” afferma il Sindaco Marco Rizzo.